افشاگری یک نماینده؛

۱۰۰ میلیارد رانت، رستوران‌های لوکس، مدیران متخلف و پاتوق ویژه خواری در معاونت علمی

نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از عملکرد معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، او را به رانت‌خواری و سوءاستفاده از جایگاه متهم کرد و گفت: حمایت صد میلیاردی از شرکت خصوصی وابسته، حضور افراد دارای پرونده کیفری در سمت‌های حساس و استفاده شخصی از بیت‌المال، نشان می‌دهد این معاونت به جای حمایت از نخبگان واقعی، به پاتوق رفقا و ویژه‌خواران تبدیل شده است.
معاونت علمی پناه نخبگان نیست؛ محل رانت‌خواری و ویژه‌خواری افشین و اطرافیان شده است

علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در سخنانی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، ضمن گرامیداشت روز ملی نخبگان، اظهار کرد: در ابتدا روز ملی نخبگان را به همه نخبگان عزیز در کشورمان تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم بتوانیم به این قشر عزیز و سرمایه بزرگ ملی خدمت کنیم.

وی ضمن انتقاد از عملکرد افشین معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، افزود: باید از معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری سوال کنیم که نسبت به مطالبات به حق این قشر در یک سال گذشته چه اقداماتی صورت گرفته است؟

وی خطاب به معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: آقای افشین! آیا همه نخبگان می‌توانند مثل شما شرکتی را که پیش از این مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آن بودید و ظرف شش‌ماه حدود صد میلیارد تومان مبلغ حمایتی که امکان تبدیل آن به بلاعوض وجود دارد را دریافت کنند؟

خضریان تصریح کرد: آقای افشین! نقش امیر هرمزی نژاد رئیس حوزه ریاست شما که او هم عضو هیئت مدیره همین شرکت خصوصی بوده در پرداخت این مبالغ چیست؟ آیا امروز همه نخبگان هم مثل شما می‌توانند از پول بیت المال هر روز برای خودشان از رستوران‌های لوکس تهران غذا تهیه و مصرف کنند؟

وی ادامه داد: آقای افشین! فردی که به دلیل اخذ مال نامشروع و دلارهای فراوان، دارای پرونده کیفری باز در قوه قضائیه است با چه مبنایی همچنان در یکی از جایگاه‌های مهم و حساس در مجموعه شما حضور دارد و از او استفاده می‌شود؟ آیا از اهداف اصلی سفرهای خارجی او که در پوشش مأموریت صورت می‌گیرد اطلاع دارید؟

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس عنوان کرد: آقای افشین! معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امانتی برای خدمت به نخبگان و برای حمایت از شرکت‌های واقعی دانش‌بنیان است نه پاتوقی برای مشمولان غایب غیر نخبه که شما از آنها بدون داشتن مدرک دکتری در مکاتبات رسمی به عنوان دکتر یاد می‌کنید و آن‌ها در حالی در جایگاه‌های غیرقانونی حضور دارند که در رسانه‌ها دنبال پول‌پاشی هستند تا مدیریت ناکارآمد شما را مدیریت کنند.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
1
43
پاسخ
مگه همیشه همین جوری نبوده ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
1
28
پاسخ
اینکه توی بنیاد ملی نخبگان ریخت و پاش هست را به چشم خودم دیدم
ناشناس
|
Germany
|
۰۸:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
2
28
پاسخ
این اتهامات سنگین اگر درست است چراایشان همچنان مصدر کار است؟ واگر نادرست چرا این نماینده اینچنین راحت هتک حیثیت میکند وکسی اعتراضی نمیکند؟اگر هم ایشان سر کار است وهم کسی به نماینده افشاگر اعتراضی نمیکند.شک نکنید که این مردم هستند که سرِکارند. وطبق روال گزینه سوم منطقی تر بنظر میرسد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
معمولا اینها اتهام نیست واقعیت است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
چون همه جا همین است!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
در اکثریت سازمانها و نهادها وضعیت ب همین شکله،چون پول از بودجه عمومی کشوره،و معمولا هم بازخواستی برای حیف و میل پول بیت المال در کار نیست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
0
24
پاسخ
چرا خلافکارهای اقتصادی اعدام و رد مال نمیشن ؟؟؟؟
ناشناس
|
Germany
|
۰۸:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
0
17
پاسخ
در فساد مالی غرق شدن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
0
20
پاسخ
از وقتی آمده، به ما شرکتهای کوچک و بی کس و مار دانش بنیان یک ریال تسهیلات نداده اما با یک تلفن به برخی از شرکتهای بزرگ تا 1000 میلیارد تومان تسهیلات داده. بعد از آقای رئیسی، شرکتهای دانش بنیان کوچک به جای رشد در حال نابودی اند
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
3
14
پاسخ
متاسفانه نماینده اصولگرا درست می فرمایند. انتخاب افشین برای معاونت علمی اشتباه بوده است.
Ali
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
2
6
پاسخ
بنظر من این صحبت های آقای نماینده بیشتر باعث تقویت جایگاه ایشون شده. بعد این سخنرانی، ایشون میره پیش رئیس خودش (پزشکیان) و میگه ببین تو شرایطی که بقیه کلی داستان دارن از من چیزی پیدا نکردن و گیر دادن به دو تا ناهاری که گاهی به مهمون های ویژه میدیم و قشنگ توجیه می کنه و انشا.. در ادامه در بر همان پاشنه می چرخه.
البته نماینده محترم مطمئنا از کانال هایی داخل خود معاونت آمار گرفته که اینقدر دقیق میگه ولی کاش اشاره ای هم به خدمات ایشون میکرد. بالاخره عملکرد فقط سیاه یا سفید نیست. خستگی به تن بنده خدا موند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
2
8
پاسخ
این معاونت ازاواخردولت آقای هاشمی بویژه زمان آقای خاتمی باطرفندهای حمایت ازنخبه هاوبا اختیارات تام وبنام جذب نخبه وغیره این معاونت روتبدیل به حیاط خلوت خودکردند وباریخت وپاش کردن های زیادوسفرهای خارجی مسمترودائمی، اگه ازطرف کارکنان دلسوزتر شرکتهای من درآوردی اینها کتبا به نهادریاست جمهوری هم بیان میشد اونجاهم آدم داشتند و...... اگه حکومت راست میگه دنبال جلوگیری ازسواستفاده ها ازبیت الماله وبازخواست وبرگشت حق ملته این دفترفناوری روازسال ۷۴تا ۸۲ موردتفحص وبررسی قراربده اگه دراین کار پارتی بازی نکنن خیلی هاباید بازخواست شوند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
مگر پزشکیان اقدامات اینها را رصد نمی کند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
4
2
پاسخ
بنياد هنوز قصد دوم من را نداده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
قصد یا قسط؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
تو که واقعا خیلی نخبه ای. قصد نداری مهاجرت کنی ؟
