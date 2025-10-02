نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از عملکرد معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، او را به رانت‌خواری و سوءاستفاده از جایگاه متهم کرد و گفت: حمایت صد میلیاردی از شرکت خصوصی وابسته، حضور افراد دارای پرونده کیفری در سمت‌های حساس و استفاده شخصی از بیت‌المال، نشان می‌دهد این معاونت به جای حمایت از نخبگان واقعی، به پاتوق رفقا و ویژه‌خواران تبدیل شده است.

۱۰۰ میلیارد رانت، رستوران‌های لوکس، مدیران متخلف و پاتوق ویژه خواری در معاونت علمی

علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در سخنانی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، ضمن گرامیداشت روز ملی نخبگان، اظهار کرد: در ابتدا روز ملی نخبگان را به همه نخبگان عزیز در کشورمان تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم بتوانیم به این قشر عزیز و سرمایه بزرگ ملی خدمت کنیم.

وی ضمن انتقاد از عملکرد افشین معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، افزود: باید از معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری سوال کنیم که نسبت به مطالبات به حق این قشر در یک سال گذشته چه اقداماتی صورت گرفته است؟

وی خطاب به معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: آقای افشین! آیا همه نخبگان می‌توانند مثل شما شرکتی را که پیش از این مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آن بودید و ظرف شش‌ماه حدود صد میلیارد تومان مبلغ حمایتی که امکان تبدیل آن به بلاعوض وجود دارد را دریافت کنند؟

خضریان تصریح کرد: آقای افشین! نقش امیر هرمزی نژاد رئیس حوزه ریاست شما که او هم عضو هیئت مدیره همین شرکت خصوصی بوده در پرداخت این مبالغ چیست؟ آیا امروز همه نخبگان هم مثل شما می‌توانند از پول بیت المال هر روز برای خودشان از رستوران‌های لوکس تهران غذا تهیه و مصرف کنند؟

وی ادامه داد: آقای افشین! فردی که به دلیل اخذ مال نامشروع و دلارهای فراوان، دارای پرونده کیفری باز در قوه قضائیه است با چه مبنایی همچنان در یکی از جایگاه‌های مهم و حساس در مجموعه شما حضور دارد و از او استفاده می‌شود؟ آیا از اهداف اصلی سفرهای خارجی او که در پوشش مأموریت صورت می‌گیرد اطلاع دارید؟

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس عنوان کرد: آقای افشین! معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امانتی برای خدمت به نخبگان و برای حمایت از شرکت‌های واقعی دانش‌بنیان است نه پاتوقی برای مشمولان غایب غیر نخبه که شما از آنها بدون داشتن مدرک دکتری در مکاتبات رسمی به عنوان دکتر یاد می‌کنید و آن‌ها در حالی در جایگاه‌های غیرقانونی حضور دارند که در رسانه‌ها دنبال پول‌پاشی هستند تا مدیریت ناکارآمد شما را مدیریت کنند.