اینفوتابناک | افسردگی سالمندان

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u062a\u0646\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u0627\u0641\u0633\u0631\u062f\u06af\u06cc \u062f\u0631 \u0633\u0646\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0644\u0627 \u0641\u0642\u0637 \u06cc\u06a9 \u062d\u0633 \u0646\u06cc\u0633\u062a \u0648 \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u062f \u0633\u0644\u0627\u0645\u062a \u062c\u0633\u0645 \u0648 \u0631\u0648\u0627\u0646 \u0633\u0627\u0644\u0645\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u062a\u0647\u062f\u06cc\u062f \u06a9\u0646\u062f.\n\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646\u0641\u0648\u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0632\u06cc\u0631\u060c \u0646\u0634\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0641\u0633\u0631\u062f\u06af\u06cc \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0644\u0645\u0646\u062f\u0627\u0646\u060c \u0639\u0644\u0644 \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u0648 \u067e\u06cc\u0627\u0645\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0646 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n