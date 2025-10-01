طارمی مقابل آرسنال نیمکت نشین شد

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا برای المپیاکوس در حالی امشب آغاز می‌شود که آنها در لندن میهمان آرسنال هستند. برای ما این بازی به واسطه حضور مهدی طارمی در اسکواد تیم یونانی حائز اهمیت است.

بر همین اساس، رسانه‌های یونانی در بررسی ترکیب احتمالی المپیاکوس، خبر از نیمکت‌نشینی طارمی از ابتدای بازی داده‌اند. مهدی در بازی قبلی این تیم در لیگ قهرمانان مقابل پافوس هم از دقیقه ۴۶ به زمین آمد.

مهاجم ایرانی همراه با اینتر سابقه بازی جلوی توپچی‌ها را دارد و تنها گل افعی‌ها به این تیم هم از روی نقطه پنالتی‌ای بود که مهدی آن را گرفته بود. او با لباس پورتو هم جلوی توپچی‌ها قرار گرفته است.