En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تصمیم ناگهانی عراق درباره محصولات کشاورزی ایران

تصمیم غیرمنتظره عراق برای توقف واردات ۴۴ محصول ایرانی، از جمله هندوانه، باعث نگرانی شدید کشاورزان و تجار شده است و کارشناسان نسبت به پیامدهای اقتصادی این اقدام هشدار دادند.
کد خبر: ۱۳۳۱۸۰۴
| |
715 بازدید
تصمیم ناگهانی عراق درباره محصولات کشاورزی ایران

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عراق واردات ۴۴ محصول کشاورزی و دامی و اقلیم کردستان عراق واردات هندوانه را با توجه به تولید مناسب داخلی به کشور خود ممنوع کرد.

دلیل این ممنوعیت در چارچوب استراتژی وزارت کشاورزی عراق و بر اساس تقویم کشاورزی و به دلیل فراوانی تولید داخلی آنها و ثبات قیمت ها در بازارهای داخلی آن کشور اعلام شده است.

وزیر اقلیم کردستان عراق نیز به دلیل حمایت از کشاورزان هندوانه کار واردات هندوانه را به اقلیم کردستان عراق ممنوع کرد.

بنابر این گزارش  در دو سال اخیر دولت عراق با تشدید سیاست‌های حمایتی علاوه بر اعمال تعرفه های گمرکی حمایتی از تولیدات مختلف واردات بسیاری از محصولات در حوزه‌های مختلف را محدود و ممنوع کرده است. هدف اصلی از اعمال این محدودیت‌ها حمایت از تولیدات داخلی و خودکفایی در تولید محصولات و کنترل بازار و قیمتها در داخل کشور اعلام شده است.

با توجه به فساد پذیر بودن محصولات کشاورزی و برنامه ریزی های قبلی برای صادرات این محصولات، نگرانی‌هایی را میان تجار و کشاورزان ایرانی به دلیل فسادپذیر بودن این محصولات ایجاد کرده است.

یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق به این موضوع واکنش نشان داده و اظهار داشت: این ممنوعیت ارتباطی به تحریم های سازمان ملل متحد علیه ایران ندارد؛ از این تعداد محصول کشاورزی و دامی، فقط تعداد اندکی مربوط به ایران و بقیه مربوط به دیگر کشورهای صادرکننده است.

وی، این ممنوعیت را فصلی و مقطعی دانست و گفت: ایران نیز در مقاطعی برای تنظیم بازار داخلی اقدام به ممنوعیت صادرات برخی محصولات کشاورزی از جمله برنج به عراق می کند.

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق گفت: البته اینگونه ممنوعیت‌ها توسط کشور عراق بازرگانان را با مشکل روبه‌رو می کند که باید برای این مساله تدبیر و ساز و کاری اندیشیده شود تا صادرات به‌یک‌باره ممنوع نشود زیرا بخش عمده محصولات کشاورزی به دلیل مدت زمان کوتاه نگهداری فسادپذیر هستند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
عراق ایران محصولات کشاورزی ممنوعیت واردات خبر فوری
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عراق واردات برخی محصولات ایرانی را ممنوع کرد
ممنوعیت ناگهانی ورود ۴ محصول ایرانی به عراق
عراق، واردات سه محصول کشاورزی ایران را ممنوع کرد
ماجرای گوجه فرنگی‌های برگشت خورده از عراق
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۹ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۷ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۵۲ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۵۱ نظر)
قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟  (۴۷ نظر)
اولیانوف ابطال مکانیسم اسنپ‌بک را کلید زد  (۴۴ نظر)
اظهارات بحث برانگیز در صداوسیما درباره برداشتن روسری  (۴۴ نظر)
فرانسه تحت تأثیر اسرائیل به ایران خیانت کرد/ پاریس توافق با تهران را به شورای امنیت اطلاع نداد  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005aSi
tabnak.ir/005aSi