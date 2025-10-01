تصمیم ناگهانی عراق درباره محصولات کشاورزی ایران

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عراق واردات ۴۴ محصول کشاورزی و دامی و اقلیم کردستان عراق واردات هندوانه را با توجه به تولید مناسب داخلی به کشور خود ممنوع کرد.
دلیل این ممنوعیت در چارچوب استراتژی وزارت کشاورزی عراق و بر اساس تقویم کشاورزی و به دلیل فراوانی تولید داخلی آنها و ثبات قیمت ها در بازارهای داخلی آن کشور اعلام شده است.
وزیر اقلیم کردستان عراق نیز به دلیل حمایت از کشاورزان هندوانه کار واردات هندوانه را به اقلیم کردستان عراق ممنوع کرد.
بنابر این گزارش در دو سال اخیر دولت عراق با تشدید سیاستهای حمایتی علاوه بر اعمال تعرفه های گمرکی حمایتی از تولیدات مختلف واردات بسیاری از محصولات در حوزههای مختلف را محدود و ممنوع کرده است. هدف اصلی از اعمال این محدودیتها حمایت از تولیدات داخلی و خودکفایی در تولید محصولات و کنترل بازار و قیمتها در داخل کشور اعلام شده است.
با توجه به فساد پذیر بودن محصولات کشاورزی و برنامه ریزی های قبلی برای صادرات این محصولات، نگرانیهایی را میان تجار و کشاورزان ایرانی به دلیل فسادپذیر بودن این محصولات ایجاد کرده است.
یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق به این موضوع واکنش نشان داده و اظهار داشت: این ممنوعیت ارتباطی به تحریم های سازمان ملل متحد علیه ایران ندارد؛ از این تعداد محصول کشاورزی و دامی، فقط تعداد اندکی مربوط به ایران و بقیه مربوط به دیگر کشورهای صادرکننده است.
وی، این ممنوعیت را فصلی و مقطعی دانست و گفت: ایران نیز در مقاطعی برای تنظیم بازار داخلی اقدام به ممنوعیت صادرات برخی محصولات کشاورزی از جمله برنج به عراق می کند.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق گفت: البته اینگونه ممنوعیتها توسط کشور عراق بازرگانان را با مشکل روبهرو می کند که باید برای این مساله تدبیر و ساز و کاری اندیشیده شود تا صادرات بهیکباره ممنوع نشود زیرا بخش عمده محصولات کشاورزی به دلیل مدت زمان کوتاه نگهداری فسادپذیر هستند.