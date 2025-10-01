ایران به کنوانسیون CFT پیوست!

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u0633\u06cc\u062f \u0645\u062d\u0633\u0646 \u062f\u0647\u0646\u0648\u06cc \u0633\u062e\u0646\u06af\u0648\u06cc \u0645\u062c\u0645\u0639 \u062a\u0634\u062e\u06cc\u0635 \u0645\u0635\u0644\u062d\u062a \u0646\u0638\u0627\u0645 \u062f\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0627\u06cc\u06a9\u0633 \u0646\u0648\u0634\u062a:\n\u0645\u062c\u0645\u0639 \u062a\u0634\u062e\u06cc\u0635 \u0645\u0635\u0644\u062d\u062a \u0646\u0638\u0627\u0645 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u06f4 \u062c\u0644\u0633\u0647 \u062f\u0631 \u0635\u062d\u0646 \u0648 \u0646\u0634\u0633\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0645\u06cc\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0645\u0634\u062a\u0631\u06a9\u060c \u062f\u0631 \u062c\u0644\u0633\u0647 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0628\u0627 \u067e\u06cc\u0648\u0633\u062a\u0646 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u06a9\u0646\u0648\u0627\u0646\u0633\u06cc\u0648\u0646 CFT \u0628\u0647 \u0635\u0648\u0631\u062a \u0645\u0634\u0631\u0648\u0637 \u0645\u0648\u0627\u0641\u0642\u062a \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0\n