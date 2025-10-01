En
ایران به کنوانسیون CFT پیوست!

مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به CFT به صورت مشروط موافقت کرد
کد خبر: ۱۳۳۱۷۸۴
به گزارش تابناک، سید محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از برگزاری ۴ جلسه در صحن و نشست‌های کمیسیون مشترک، در جلسه امروز با پیوستن ایران به کنوانسیون CFT به صورت مشروط موافقت کرد.

 

کنوانسیون CFT مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران سیدمحمد دهنوی
