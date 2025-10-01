ترامپ فرمان اجرایی حمایت از قطر را امضا کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در بیانیه کاخ سفید آمده است، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا فرمان ریاست جمهوری را امضا کرد که به طور قابل توجهی آنچه «تعهد آمریکا به امنیت قطر» خواند را تقویت میکند.
بر این اساس، فرمان ریاست جمهوری تصریح میکند که آمریکا اقدامات مناسبی را برای «دفاع از منافع خود و قطر» انجام خواهد داد.
کاخ سفید گفته است: «کشور قطر به عنوان میانجی در تلاشهای ایالات متحده برای حل اختلافات مهم منطقهای و بینالمللی مشارکت داشته است. دولت قطر متحدی ثابت قدم در مسیر صلح، ثبات و رفاه در خاورمیانه و فراتر از آن است.»
این حرکت در شرایطی انجام میشود که رژیم صهیونیستی چندی پیش با چراغ سبز ایالات متحده، قطر را هدف حملات متجاوزانه خود قرار داد و در حالی که دوحه میانجی مذاکرات آتشبس جنبش حماس و تلآویو بود، آن را بمباران کرد و چندین عضو وابسته به حماس و یک نیروی امنیتی قطری را به شهادت رساند.
این اقدام متجاوزانه موجی از محکومیتهای بینالمللی را به همراه داشت. در پی اقدام رژیم صهیونیستی، ایالات متحده تلاش کرد تا به دوحه اطمینان خاطر بدهد که بار دیگر هدف تحرکات خصمانه صهیونیستها قرار نمیگیرد.
در همین حال کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی بهتازگی گزارش داد که نخستوزیر رژیم صهیونیستی در جریان دیدار با رئیسجمهور آمریکا در کاخ سفید، با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر قطر تماس تلفنی برقرار کرده و به دلیل حمله اخیر به دوحه از او عذرخواهی کرده است.