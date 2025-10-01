فرمانده حمله آمریکا به ونزوئلا را بهتر بشناسید!

به نقل از گاردین، میلر از طریق شورای امنیت داخلی تازه تأسیس خود، تصمیمات مربوط به هدف‌گیری را به شدت کنترل کرده و اغلب تنها چند ساعت قبل از حملات، مقامات ارشد را مطلع می‌سازد.

به گزارش تابناک به نقل از اطلاعات آنلاین؛ استیون میلر، معاون رئیس دفتر ترامپ و مشاور امنیت داخلی، نقش اصلی را در هدایت حملات ایالات متحده به قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر ونزوئلا بر عهده گرفته و کانال‌های سنتی امنیت ملی را به حاشیه رانده است.

حملات به قایق‌های ونزوئلایی که گفته می‌شود مواد مخدر حمل می‌کردند، که دولت ادعا کرده است به دلیل عدم موفقیت در ممنوعیت، ضروری بوده‌اند، از طریق شورای امنیت داخلی (HSC) که میلر به عنوان مشاور امنیت داخلی آن را رهبری می‌کند، هماهنگ شده است.

میلر اوایل امسال به HSC اختیار داد تا در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ به نهادی مستقل تبدیل شود، که این یک تغییر قابل توجه نسبت به دولت‌های قبلی است که HSC بخشی از شورای امنیت ملی محسوب می‌شد و در نهایت به مشاور امنیت ملی گزارش می‌شد.

این افراد گفتند که در نتیجه، HSC رهبری مقابله با قایق‌های ونزوئلایی را بر عهده گرفته است، وضعیتی که معاون ارشد او، تونی سالزبری، و دیگران به عنوان دروازه‌بانان جزئیات مربوط به اینکه به کدام قایق حمله شود تا زمانی که در شرف وقوع باشد، گواه آن هستند.

این مورد به عنوان مثال در مورد دومین قایق ونزوئلایی که در ۱۵ سپتامبر با موشک‌های هل‌فایر مورد اصابت قرار گرفت، صدق می‌کرد. در حالی که به کاخ سفید اطلاع داده شد که پنتاگون بیش از چهار روز قبل این قایق را به عنوان یک هدف مناسب شناسایی کرده است، بسیاری از مقامات ارشد کاخ سفید تنها چند ساعت قبل از وقوع حمله از آن مطلع شدند.

سخنگوی کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حملات توسط ترامپ هدایت شده و او بر تمام عناصر سیاست خارجی نظارت داشته است. در این بیانیه آمده است: «تمام دولت برای اجرای دستور رئیس جمهور با موفقیت آشکار با هم همکاری می‌کنند.».

اما نقش گزارش نشده قبلی میلر - و نفوذ گسترده او بر رئیس جمهور - همچنین توضیح می‌دهد که چگونه حمله به قایق‌های ونزوئلا به اولویت اصلی تبدیل شد و چرا ترامپ از اعزام نیروی نظامی فوق‌العاده به منطقه خوشحال بوده است.