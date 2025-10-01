لیگ قهرمانان آسیا| شکست استقلال در خانه مقابل المحرق

دیدار استقلال و المحرق بحرین در سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا در شرایطی آغاز شد که آبی‌ها شروع بدی را با شکست مقابل الوصل امارات داشتند.

استقلال در دومین دیدار خود در چهارچوب مسابقات سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا در خانه به مصاف المحرق بحرین رفت و شکست خورد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دو تیم استقلال ایران و المحرق بحرین از ساعت ساعت ۱۹:۳۰ امروز، چهارشنبه ۹ مهر ماه در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف هم رفتند که نتیجه پیروزی یک بر صفر حریف بحرینی بود.

ترکیب ابتدایی استقلال: حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، ابوالفضل جلالی، رامین رضاییان، دیدیه اندونگ، مهران احمدی، یاسر آسانی، منیر الحدادی، علیرضا کوشکی و داکنز نازون.

ترکیب ابتدایی المحرق: ابراهیم لطف‌الله، امین بن‌عدی، اولیورا، لازار دردویچ، برونو آرائوخو، حنان عبدالوهاب، محمد الحردان، سفیان مهروق، آرتور ریزنِده، ایلیوت سیموئس و جونیور دا کوستا.

این دیدار تا دقیقه ۱۵ بدون موقعیت خاصی پیش رفت تا اینکه دیدیه اندونگ در میانه زمین مرتکب خطایی شد که حاصل آن یک کارت زرد بود. بازیکنان المحرق ضربه مستقیم را به سمت دروازه استقلال زدند که توپ با فاصله کمی از کنار دروازه فرعباسی به بیرون رفت.

بازیکنان استقلال سردرگم و بی برنامه به نظر می‌رسیدند؛ تلاش برای حمله از کناره‌ها بی نتیجه بود و تنها طراحی حمله از میانه زمین و پشت هافبک‌های المحرق با پاس اشتباه مهران احمدی از دست رفت تا نتیجه بازی تا دقیقه ۳۰ بدون گل مساوی دنبال شود. این در حالی بود که بازیکنان المحرق هم برنامه‌ای برای حمله نداشتند و بیشتر به کار دفاعی پرداختند.

در ادامه مسابقه، المحرق صاحب دو ضربه کرنر متوالی شد که خطری نصفه و نیمه هم روی دروازه استقلال ایجاد کرد، اما در نهایت ضربات بازیکنان این تیم راهی به دروازه استقلال نداشت و بازی تا دقیقه ۴۰ بدون گل ادامه پیدا کرد.

استقلالی‌ها توانستند در دقیقه ۴۲ در محوطه جریمه المحرق در موقعیت مناسبی قرار بگیرند اما مدافعان بحرینی با دفع توپ، یک ضد حمله را ترتیب دادند و چیزی نمانده بود که به گل هم برسند، اما فرعباسی تن به کرنر داد.

تلاش دقایق پایانی استقلال هم برای باز کردن دروازه المحرق بی نتیجه بود و در ثانیه‌های پایانی رامین رضاییان به دلیل اعتراض به تصمیم داور با کارت زرد جریمه شد.

دقیقه ۶۰ سردرگمی بازیکنان استقلال در دفع توپ منجر به اشتباه اندونگ شد که بازیکنان المحرق به بهترین شکل از بی نظمی خط دفاعی استفاده کردند و در نهایت با ورود به محوطه جریمه و پاس عرضی، موفق شدند دروازه فرعباسی را باز کنند. جونیور زننده گل المحرق بود.

استقلال پس از گلی که دریافت کرد، تلاش زیادی انجام داد تا از خط دفاعی المحرق عبور کند؛ با این حال تلاش‌های شاگردان ساپینتو تا ۱۰ دقیقه پس از دریافت گل بی نتیجه بود و صحنه‌های مورد اعتراض استقلالی‌ها در محوطه جریمه المحرق هم از نظر داور پنالتی تشخیص داده نشد. در نهایت روی یک ضد حمله از سوی حریف بحرینی، آشورماتوف مرتکب خطا شد که از داور کارت زرد دریافت کرد.

حملات نصفه و نیمه استقلال، ارسال رامین رضاییان که بدون استفاده ماند و ضد حمله دیگری از سوی المحرق که با دفع تک دست فرعباسی راهی کرنر شد، حاصل تلاش‌های دو تیم بین دقایق ۷۰ تا ۸۰ بود.

دقیقه ۸۷ بازی موسی جنپو در محوطه جریمه المحرق صاحب موقعیت شد و سرنگونی او پس از برخورد با دروازه‌بان از نظر داور پنالتی تشخیص داده نشد؛ در ادامه هم رزاقی‌نیا بود و دروازه بدون دروازه‌بان که ضربه او تبدیل به کرنر شد.