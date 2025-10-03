بازار خودرو به خصوص خودرو‌های مونتاژی رکورد‌های عجیب و غریبی را ثبت کردند که تا پیش از این چنین افزایش رقم‌هایی سابقه نداشت.

بازار خودرو درهفته‌ای که گذشت تحت‌تاثیر رشد نرخ ارز، روز‌های پرنوسانی را تجربه کرد و میزان تغییر قیمت مونتاژی‌ها درصدر بود البته قیمت خودرو‌های داخلی هم اندکی افزایش را تجربه کرد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، با افزایش قژمت ارز بازار خودرو در سربالایی قیمتی قرار گرفت به طوری که اکثر محصولات داخلی و مونتاژی دستخوش تغییر شد و همین مساله باعث شده است تا خریداران وارد فاز احتیاطی شوند.

براساس استعلام قیمتی از سایت باما و سایت‌های دیگر فروش اینترنتی، درمیان محصولات ایران خودرو پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما نسبت به دیروز ۵ میلیون تومان گران‌تر شد و به قیمت یک میلیارد و ۶۵ میلیون تومان رسید و قیمت تارا اتوماتیک v۴ با افزایش ۲ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۲۸۲ میلیون تومان رسید.

کدام محصولات ایران خودرو گران شد؟

همچنین رانا پلاس xu۷p با یک میلیون تومان افزایش به قیمت ۸۳۴ میلیون تومان رسید و هایما هم که درمیان خودرو‌های مونتاژی ایران خودرو قرار می‌گیرد با افزایش ۵ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان رسید.

اما تغییر قیمتی در بازار محصولات سایپا آنچنان چشمگیر نبود به طوری که اطلس G دنده‌ای ۳ میلیون تومان گرانتر از دیروز و به ۷۵۷ میلیون تومان رسید و مابقی محصولات این شرکت ازجمله ساینا و سهند بدون تغییر ماندند.

موج گرانی در بازار مونتاژی ها

دربازار مونتاژی ها، اما نوسان بیشتری موج می‌زند؛ به طوری که کی‌ام‌سی x۵ با بیشترین افزایش قیمت درصدر گرانی‌ها ایستاد و رشد ۲۶۰ میلیون تومان را تجربه کرد و روی شاخص دو میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان قیمت گذاری شد.

تیگو ۸ پرومکس نیز افزایش ۱۵۵ میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ سه میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان معامله شود همچنین لاماری ایما ۱۳۰ میلیون تومان گرانتر از هفته گذشته به دو میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان رسید و فیدلیتی الیت (۵ نفره) و آریزو ۶ رشد ۲۰ میلیون تومانی را ثبت کردند.