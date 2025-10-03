En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تابناک گزارش می‌دهد؛

بازار خودرو ترمز برید/ رقم‌های عجیب و غریب در قیمت گذاری خودرو

بازار خودرو به خصوص خودرو‌های مونتاژی رکورد‌های عجیب و غریبی را ثبت کردند که تا پیش از این چنین افزایش رقم‌هایی سابقه نداشت.
کد خبر: ۱۳۳۱۷۷۲
| |
1416 بازدید

بازار خودرو ترمز برید/ رقم‌های عجیب و غریب در قیمت گذاری خودرو

بازار خودرو درهفته‌ای که گذشت تحت‌تاثیر رشد نرخ ارز، روز‌های پرنوسانی را تجربه کرد و میزان تغییر قیمت مونتاژی‌ها درصدر بود البته قیمت خودرو‌های داخلی هم اندکی افزایش را تجربه کرد. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، با افزایش قژمت ارز بازار خودرو در سربالایی قیمتی قرار گرفت به طوری که اکثر محصولات داخلی و مونتاژی دستخوش تغییر شد و همین مساله باعث شده است تا خریداران وارد فاز احتیاطی شوند. 

براساس استعلام قیمتی از سایت باما و سایت‌های دیگر فروش اینترنتی، درمیان محصولات ایران خودرو پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما نسبت به دیروز ۵ میلیون تومان گران‌تر شد و به قیمت یک میلیارد و ۶۵ میلیون تومان رسید و قیمت تارا اتوماتیک v۴ با افزایش ۲ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۲۸۲ میلیون تومان رسید. 

کدام محصولات ایران خودرو گران شد؟ 

همچنین رانا پلاس xu۷p با یک میلیون تومان افزایش به قیمت ۸۳۴ میلیون تومان رسید و هایما هم که درمیان خودرو‌های مونتاژی ایران خودرو قرار می‌گیرد با افزایش ۵ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان رسید. 

اما تغییر قیمتی در بازار محصولات سایپا آنچنان چشمگیر نبود به طوری که اطلس G دنده‌ای ۳ میلیون تومان گرانتر از دیروز و به ۷۵۷ میلیون تومان رسید و مابقی محصولات این شرکت ازجمله ساینا و سهند بدون تغییر ماندند. 

موج گرانی در بازار مونتاژی ها

دربازار مونتاژی ها، اما نوسان بیشتری موج می‌زند؛ به طوری که کی‌ام‌سی x۵ با بیشترین افزایش قیمت درصدر گرانی‌ها ایستاد و رشد ۲۶۰ میلیون تومان را تجربه کرد و روی شاخص دو میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان قیمت گذاری شد. 

تیگو ۸ پرومکس نیز افزایش ۱۵۵ میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ سه میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان معامله شود همچنین لاماری ایما ۱۳۰ میلیون تومان گرانتر از هفته گذشته به دو میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان رسید و فیدلیتی الیت (۵ نفره) و آریزو ۶ رشد ۲۰ میلیون تومانی را ثبت کردند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت خودرو قیمت خودرو امروز قیمت خودروهای مونتاژی قیمت محصولات سایپا قیمت محصولات ایران خودرو پژو ۲۰۷ دنده‌ای رانا پلاس قیمت رانا پلاس اطلس G تیگو ۸ پرومکس
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا
دولت، مخالف افزایش ۲۵ درصدی نرخ خودرو/مردم چقدر خودرو را گران تر از کارخانه می خرند؟
خودرو‌های یک میلیارد تومانی بازار کدامند؟/قیمت پرتقاضاترین خودرو‌های سال+ جدول
آخرین قیمت ریزشی خودرو در بازار؛ امروز 30 تیر
قیمت روز خودروهای داخلی 1400
قیمت خودرو در بازار
تاثیر قیمت دلار بر قیمت امروز خودرو‌های پرطرفدار
آخرین وضعیت از بازار خودروی اقتصادی ایرانی
قیمت انواع خودرو در بازار اعلام شد+جدول
این خودرو‌های داخلی ارزان شد/ افت قیمت خودرو ادامه دار است؟
قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا +جدول
قیمت خودرو‌های داخلی بعد از ایام نوروز / کدام خودرو‌ها بیشترین گرانی را تجربه کردند؟
شوک قیمتی جدید به بازار خودرو/ کدام خودرو‌ها گران شدند؟
بازار خودرو لرزید/ این خودرو‌های داخلی نجومی شد
این خودرو‌ها گران شد / تب دلار دامن بازار خودرو را هم گرفت
پیچ تند قیمتی در بازار خودرو/ این خودرو‌ها گران شدند
کدام خودرو‌ها بیشترین تغییرات قیمتی را داشتند؟/طرح های پیش فروش هم چاره ساز نشد
قیمت خودرو در آستانه عید زیر ذره‌بین
بازار خودرو به هم ریخت/ کلاهبرداری جدید عاملیت فروش مجاز ایران خودرو و سایپا؟+قیمت
قیمت محصولات سایپا یکشنبه چهارم دی ۱۴۰۱
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
آخرین اخبار
اتوبوسی که امروز در جاده دماوند به دره سقوط کرد
واگذاری ۱۰۰۰ متر زمین برای احداث کمپ تخصصی والیبال
بزرگترین رانت تاریخ خصوصی‌ سازی در راه است/ پشت پرده تصمیم دولت برای سه بانک ملت، تجارت و صادرات
باجولوند چهارمین طلایی ایران در پارادوومیدانی قهرمانی جهان
ردپای خودزنی‌های استقلال از قلعه حسن‌خان تا زوریخ؛ پنجره‌های بسته و مدیریت زنگ‌زده!
بازار خودرو ترمز برید/ رقم‌های عجیب و غریب در قیمت گذاری خودرو
درخواست رسمی برای تعرفه سختی کار پرستاران اطفال
قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۱۱ مهر + جدول
جدیدترین قیمت خودرو در بازار امروز 9مهرماه + جدول
خبر بد برای زنان: محدودیت جدید در طلاق!
نتایج بررسی حادثه انفجار بندر شهید رجایی به کجا رسید؟
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟
اولین اعدام زن در آمریکا پس از ۲ قرن!
تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت همسر آقامحمدی
غرور در سرزمین محدودیت‌ها؛ از هاجر صفرزاده تا سعید افروز/ اشک و لبخند پارادوومیدانی‌کاران ایران در جهان
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
واکنش فرمانده سپاه به شایعات جنگ
جهانگیر: با مکانیسم ماشه دنیا به آخر نمی‌رسد/۱۰ بار قصاص و حکم ۱۰ سال حبس برای کلثوم اکبری
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
سبزیجاتی که وزن را ذوب می‌کنند
کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟
روایت سرهنگ آمریکایی از برنامه نظامی گام به گام: از میان هفت کشور فقط ایران مانده!
زلزله کرج را لرزاند
«رز و جک» در پشت‌صحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
سنگ تمام خلبان هواپیمای پزشکیان در مهرآباد
عکس العمل یک روحانی به تلاش برای تغییر پرچم ایران
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۸ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۰۱ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۱ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۶۷ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۰ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۱ نظر)
قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005aSC
tabnak.ir/005aSC