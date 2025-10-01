اینترنت افغانستان وصل شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس، منابع خبری افغانستان اعلام کردند که اینترنت مجدد وصل شده است. منابع خبری اعلام کردند که خدمات P۲P و DSL مجدد در افغانستان فعال شد. طلوع نیوز افغانستان گزارش داده است که لحظاتی پیش تماس‌های مخابراتی شبکه‌های مخابراتی سلام و روشن در افغانستان دوباره به فعالیت آغاز کرده است. خدمات اینترنتی و مخابراتی در سراسر افغانستان نزدیک به ۴۸ ساعت قبل قطع شده بودند.

عصر روز دوشنبه اینترنت در بخش‌های گسترده‌ای از افغانستان به طور موقت قطع شد. منابع رسانه‌ای در کابل گزارش دادند این اقدام با هدف کنترل و مدیریت فضای مجازی کشور انجام گرفته است.

خبرگزاری آسوشتیدپرس به نقل از بیانیه طالبان گزارش داده بود که این ‏گروه گزارش‌های مربوط به ممنوعیت سراسری اینترنت در افغانستان را رد ‏کرده است. طالبان گفته است که کابل‌های فیبر نوری قدیمی فرسوده شده و در حال تعویض ‏هستند‎