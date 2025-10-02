En
تابناک گزارش می‌دهد؛

وزیر کار ماندنی شد یا رفتنی؟ / اعتراض نمایندگان به جابجایی‌های مشکوک / روزنه‌ای جدید به سوی اصلاح حقوق و دستمزد

طرح استیضاح وزیر کار به هیئت رئیسه مجلس رسید و باید دید که میدری می‌تواند نمایندگان مجلس را نسبت به عملکرد خود قانع کند یا خیر.
وزیر کار ماندنی شد یا رفتنی؟ / اعتراض نمایندگان به جابجایی‌های مشکوک / روزنه‌ای جدید به سوی اصلاح حقوق و دستمزد

به تازگی بیش از ۶۵ نماینده مجلس پای طرح استیضاح وزیر کار راه امضا زده‌اند؛ این درحالی است که از حال و هوای مجلس برمی آید که میدری ماندنی نیست و بهارستانی‌ها عزم خود را جزم کرده تا او را برکنار کنند. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، نمایندگان مجلس در حالی استیضاح میدری وزیر کار را پیگیری می‌کنند که امضا‌های این استیضاح از ۵۸ امضاءدرزمان شروع استیضاح تا تقدیم آن به هیئت رئیسه ۷ نفر به آن افزوده شده است که نشان‌دهندهٔ گسترش نارضایتی در میان فراکسیون‌های مختلف مجلس است.

حال و هوای مجلس در نزدیکی روزهای استیضاح

شنیده‌ها حاکی است که جو مجلس به نفع استیضاح وزیر است و برخی نمایندگان به تابناک صراحتاً اعلام کرده‌اند که اگر استیضاح به صحن علنی بیاید، قطعاً رأی خواهد آورد و وزیر برکنار خواهد شد، زیرا نمایندگان دل خوشی از عملکرد ایشان ندارند.

گرچه احمد میدری با ۱۹۱ رأی موافق از مجموع ۲۸۸ رأی جمع شده، توانست رأی اعتماد مجلس را کسب کند اما، نارضایتی‌ها در مدت کوتاهی پس از آغاز به کار او شدت گرفته است به طوری که استیضاح میدری پس از تعطیلات مجلس (اواخر شهریور و اوایل مهر ۱۴۰۴) با جدیت بیشتری دنبال و به صورت رسمی توسط هیئت رئیسه اعلام وصول شد. 

وزیر کار موفق به گرفتن رای اعتماد از مجلس می شود؟

به نظرمی رسد در صورت اعلام وصول و بررسی در صحن، با توجه به فضای سنگین انتقادی موجود و تعداد امضاها، احتمال بالایی برای سلب اعتماد نمایندگان از احمد میدری وجود دارد، اما بیشترین انتقادات نمایندگان مجلس به عملکرد احمد میدری عمدتاً روی چالش‌های مدیریتی در زیرمجموعه‌های وزارتخانه و مسائل رفاهی، معیشتی کارگران و بازنشستگان متمرکز است. 

انتقادات دیگر بهارستانی‌ها به برخی «جابه‌جایی‌های مشکوک» در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که برخی نمایندگان این انتصابات را ضعیف یا وابسته به حلقه‌های خاص مدیریتی و یا در راستای رفیق بازی می‌دانند نه شایسته سالاری و تخصص. 

ازآنجایی که وزارت کار دارنده بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی کشور مانند شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی)، است بنابراین انتقادات شدیدی در مورد سوءمدیریت مالی، فساد ساختاری و ضعف حکمرانی شرکتی در این مجموعه‌ها مطرح است ؛ البته ناکامی در بهبود وضعیت دستمزدها، امنیت شغلی کارگران و معیشت بازنشستگان و انتقاد فعالان کارگری از وزیر به دلیل رد افزایش دستمزد کارگران در شرایط تورم فزاینده از دیگر دلایل کارت زرد مجلس به میدری است.

به گزارش تابناک، آن طور که از متن نامه نمایندگان متقاضی استیضاح وزیر کار برمی آید به نظر می‌رسد که « ترک‌فعل‌ها و ضعف‌های مدیریتی وزیر رفاه » مهم‌ترین پاشنه آشیل این وزارتخانه شده است ؛ این درحالی است که حتی با وجود سابقه علمی میدری در حوزه رفاه اجتماعی، اما او موفق به تحول مدیریتی و اقتصادی در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی که متولی اصلی معیشت و رفاه بیش از نیمی از جمعیت کشور است نبود.

تاج
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
3
19
پاسخ
بالبا این بنده خدا چی از دستش برمیاد بابا برین جلوی تورم رو بگیرین اگه نماینده واقعی هستیم با این تورم و فساد هر کی بیاد همینههنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
1
28
پاسخ
کاش قانونی هم برای استیضاح خودنمایندگان بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
0
12
پاسخ
ببینیم وفاق چکار می کنه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
2
12
پاسخ
بنظر من بازنشسته راه حل کنترل تورم اولین اولویت است،والا هنوز زمزمه افزایش حقوق بلند شده،قیمتها پر کشیدن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
0
17
پاسخ
نمایندگان پشت هر استیضاح دنبال منافع خودشان هستند . آنها می خواهند عوامل خودشان در درپستهای مختلف تحمیل کنند با شناختی که من از میدری دارم اهل باج دادن نیست حتا اگر کنار رود .
بازنشسته
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
1
8
پاسخ
صبح بخیر همین افتخار برای آقای وزیر محترم کافیه که تفاوت فروردین ما ه مناسب سازی بازنشستگان تامین اجتماع بعداز گذشت بیش از6ماه ازطرف یکی از زیزمجموعه های وزارت ایشان هنوز پرداخت نشده باتوچه به سخنان خود ایشان واطلاعیه سازمان درمود زمان پرداخت وتخلف از این وعده که بهتراست خودتان به آن اطلعیه هاو شخنرانی مدیر یت محترم سازمان مراجعه کنید خلف وعده دردین ما هم بد شمرده شده والسلام
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
8
9
پاسخ
حذف این جناب کار درستیه و درست تر اینه که کسی جاش بیاد که به درد قشر کارگر و بازنشستگان برسه بخصوص بازنشستگان حداقل بگیر تامین اجتماعی
واقعا خجالت نمیکشید ۱۱تومان حقوق من حداقل بگیره
یه آدم متعهد و کاردرست بذارین که به داد بازنشستگان برسه
کارمند فقیر تعاون کار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
3
7
پاسخ
کارگر که در مقابل کارمندان همین وزارتخانه کلی از نظر حقوقی بهتر هست . چرا کارمند با مدرک فوق لیسانس و استخدامی باید اندازه کارگر ساده تازه کار بگیره یا هنگام بازنشستگی چون تامین اجتماعی بازنشسته شده باید به حداقل دستمزد بگیره و همکارش که صندوق کشوری هست شامل نظام هماهنگ بشه بعذ ار بازنشستی حقوق ش بیشتر از زمان اشتغالش بشه . چرا دوتا کارمند در همین وزارت با شرایط یکسان هنگام بازنشستگی دارای دو حقوق متفاوت میشن چون صندوق بازنشستگی شون فرق می کنه . خوب مگه روز اول می گفتن صنودق کشوری بیشتر میده و سایر ارگانها همطراز می کنه و گرسنگان کارکن اداره تعاون کار می رفتیم همون صندوق کشوری . چرا از تامین اجتماعی از کارکنان خوذش و بقیه از مزایاشون بیمه بازنشستگی می گیره ولی از کارمندان اداره کار فقط خالص حقوق می گیره
پاسخ ها
محمد هادی طهمورثی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
چون اکثر کارمندان سیستمهای دولتی کاری نمی‌کنند و فقط حقوق می‌گیرند
مهدی نژاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
1
9
پاسخ
وزیران ناکار آمد و حقوق بگیران دلاری چه خبر از قشر بازنشستگان دارند با این حقوقهای ناچیز که همه شرمندده اهل و عیال و اطرافیان هستند بزرگان خانواده همیشه شرمنده اهل و عیال و نوه و نتیجه خویشند که دیگر نمی توانند همه دور یک خانواده جمع شوند این حقوقها اگر یک خانواده 4 نفره و دختر و پسر یک جا جمع شوند دو روزه تمام می شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
3
11
پاسخ
سالاری مدیر تامین اجتماعی،کارگزار همین آقا قانون حق اولاد رابا چ مجوزی با میل خودش قطع کرده.اکثریت کسانی ک حق اولادشان قطع شده دختران بی پدر میباشند.به چه راحتی حق بچه‌های یتیم را میخورید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
آقا حرف منطقی بزن اگر به میل خودش قطع کرده شکایت کن مگر چنین چیزی ممکن است .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
عمو جون ک میگی مردم حرف منطقی بزنن،در شهریور ماه حق اولاد حدود ۵۰۰هزار نفر از دختران مستمری بگیر ک پدر ندارند قطع شده ،معلوم نیست با چه مجوزی.طنز تلخ هم اینجاست ک حق اولاد بیشترشون هم حدود یک میلیون هفتصد هفتصدهزار تومنه ک جز حداقل بگیران سازمان هستند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
گفتن چون سازمان پول کم داره ،،حق اولاد فرزندان بدون پدر قطع بشه ،دستور خود سالاری هست اما فرزندان دارای پدر هر تعدادی که باشن حق اولاد بهشون تعلق می گیره
