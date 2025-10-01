En
احکام تازه پزشکیان برای شورای عالی ورزش

رئیس جمهور با صدور احکامی مرتضی قربانی، علی باران‌چشمه، محمود خسروی‌وفا، غفور کارگری، علیرضا دبیر و مریم منظمی را به عنوان اعضای شورای‌عالی ورزش و تربیت بدنی منصوب کرد.
کد خبر: ۱۳۳۱۷۵۶
32 بازدید

احکام تازه پزشکیان برای شورای عالی ورزش

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مسعود پزشکیان در احکام جداگانه‌ای مرتضی قربانی رئیس فدراسیون تیراندازی، علی باران‌چشمه رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی، محمود خسروی‌وفا رئیس کمیته ملی المپیک و غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک را به عنوان اعضای شورای‌عالی ورزش و تربیت بدنی منصوب کرد.

رئیس جمهور همچنین بنا به پیشنهاد وزیر ورزش و جوانان علیرضا دبیر و مریم منظمی را نیز به عنوان اعضای شورای‌عالی ورزش و تربیت بدنی منصوب و در احکام صادره ابراز امیدواری کرد که اعضا، با تشریک مساعی، نسبت به مشارکت موثر در اتخاذ سیاست‌ها و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های ورزش و تربیت بدنی کشور و رفع چالش‌ها و موانع توسعه ورزشی اهتمام ورزند.

