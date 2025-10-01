En
هوآوی با رونمایی از Magic 8 Pro، دوره جدیدی از هوش مصنوعی دو موتوره را آغاز کرد

در رویداد Snapdragon Summit 2025، هوآوی اعلام کرد که نسل بعدی گوشی‌هایش مجهز به معماری هوش مصنوعی دو موتوره خواهند بود؛ Honor Magic 8 Pro با فناوری‌های پیشرفته پردازش تصویر و هوش مصنوعی داخلی معرفی شد تا تجربه بصری و عملکرد هوشمند دستگاه را به سطح تازه‌ای ببرد.
به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، شرکت Honor در جریان رویداد بین‌المللی Snapdragon Summit 2025 از آغاز «عصر هوش مصنوعی دو موتوره» خبر داد و گوشی پرچم‌دار جدید خود با نام Magic 8 Pro را معرفی کرد. این محصول قرار است تجربه‌ای نوین از تلفیق هوش مصنوعی و سخت‌افزارهای پیشرفته را برای کاربران به همراه داشته باشد.

به گفته مدیران آنر، معماری جدید هوش مصنوعی دو موتوره (Dual-Engine AI) شامل ترکیب قدرت پردازش روی دستگاه و پردازش ابری است که می‌تواند هم سرعت و امنیت را افزایش دهد و هم امکان اجرای قابلیت‌های پیچیده‌تر مانند پردازش تصویر لحظه‌ای، بهبود کیفیت ویدئو و شخصی‌سازی تجربه کاربری را فراهم کند.

Magic 8 Pro که نخستین محصول مجهز به این فناوری خواهد بود، از چیپست اسنپدراگون نسل جدید بهره می‌برد و به قابلیت‌های هوش مصنوعی داخلی برای عکاسی، فیلم‌برداری و تعامل هوشمند با کاربر مجهز است. این گوشی به گفته آنر می‌تواند با تحلیل داده‌ها به شکل زنده، کیفیت تصاویر را حتی در شرایط نوری ضعیف به‌طور چشمگیری ارتقا دهد.

کارشناسان صنعت فناوری، معرفی این گوشی را نشانه‌ای از رقابت فشرده برندهای بزرگ در عرصه هوش مصنوعی موبایل می‌دانند؛ جریانی که می‌تواند آینده گوشی‌های هوشمند را به سمت تبدیل‌شدن به «دستیارهای هوشمند شخصی» سوق دهد.

