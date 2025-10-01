En
واکنش آیت‌الله جنتی به بازگشت قطعنامه‌ها

دبیر شورای نگهبان با تاکید بر اینکه بازگشت قطعنامه‌های تحریمی غیرقانونی است، بر ضرورت هوشیاری مسئولان در برابر توطئه‌های دشمنان تاکید کرد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در جلسه روز چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ این شورا، ضمن تبریک میلاد حضرت امام حسن عسکری (ع)، بر اهمیت شناخت زمانه و سیره آن حضرت در برخورد با انحرافات تأکید کرد و مسئولان را به هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان فراخواند.

وی با اشاره به سالروز میلاد حضرت امام حسن عسکری (ع)، این مناسبت را به فرزند گرامی ایشان، حضرت بقیه‌الله الاعظم (عج)، و عموم ارادتمندان تبریک گفت و توفیق پیروی از آن امام همام را از خداوند مسئلت نمود.

دبیر شورای نگهبان در ادامه تدوین آثار شیعه در دوران حیات امام عسکری (ع) را حرکتی تأثیرگذار و پایه‌گذار در تولید محتوای علمی در دوره‌های بعد دانست.

آیت‌الله جنتی شناخت دقیق زمانه و برنامه‌ریزی مناسب بر اساس محدودیت‌ها و تهدید‌ها را از درس‌های مهم امام حسن عسکری (ع) به پیروان خود برشمرد.

وی همچنین سیره آن حضرت در برخورد با شبهات و اندیشه‌های انحرافی را نشان‌دهنده ضرورت عدم بی‌تفاوتی نسبت به انحرافات اعتقادی و رفتاری دانست و جهاد تبیین را تکلیفی تعطیل‌نشدنی عنوان کرد.

نامه‌های امام حسن عسکری (ع) نیز به عنوان سرمایه‌های ارزشمند فرهنگی مورد تأکید دبیر شورای نگهبان قرار گرفت که باید در مجموعه‌های آموزشی و فرهنگی مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

آیت‌الله جنتی همچنین سالروز شهادت مجاهد خستگی ناپذیر فی سبیل الله سیدحسن نصرالله به دست رژیم تروریستی اشغالگر قدس و با حمایت آمریکا را تسلیت گفت و عنوان کرد: این جنایتکاران در خیال خود به این نتیجه رسیده‌اند که استیصال و درماندگی‌شان در مواجهه با تربیت یافتگان مکتب حسینی با ترور آنها خاتمه می‌یابد و شهادت پایان تاثیرگذاری مجاهدان راه خداست.

وی افزود:، اما در عمل می‌بینند که جوانان جبهه مقاومت با تاسی به فرماندهان همیشه زنده خویش، زوال این قدرت‌های شیطانی را با سرعت بیشتری محقق خواهند کرد.

آیت‌الله جنتی اظهار کرد: نفرت جهانی روزافزون از رژیم نامشروع صهیونیستی و حامیان آن، حاصل خون به ناحق ریخته شهدایی، چون سیدحسن نصرالله، سید هاشم صفی‌الدین و دیگر شهدای سرافراز جبهه مقاومت است که مصادیق بارز رجال صدقوا ما عاهدوالله هستند.

دبیر شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود، بازگشت قطعنامه‌های تحریمی را غیرقانونی خواند و آن را نشان‌دهنده بدعهدی و غیرقابل اعتماد بودن قدرت‌های استکباری دانست.

وی با اشاره به اینکه استقلال و اقتدار ایران اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره عامل عداوت دشمنان بوده است، تأکید کرد که مردم شریف ایران همواره بر حفظ عزت خویش پای فشرده و حاضر به تسلیم در برابر زیاده‌خواهی جهان سلطه نشده‌اند.

در پایان، آیت‌الله جنتی مسئولان را به هوشیاری و توکل به خداوند مهربان برای به کارگیری تمام تلاش‌ها جهت بی‌اثر کردن توطئه‌های دشمنان و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها فراخواند.

آیت الله جنتی قطعنامه بازگشت تحریم‌ها دبیر شورای نگهبان
