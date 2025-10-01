به گزارش تابناک به نقل از فارس، نشریه تخصصی حمل‌ونقل دریایی مستقر در لندن، «لویدز لیست»، در گزارشی عنوان کرد که بازگشت تحریم‌های ایران نیازمند بررسی بیشتری است، اما در حال حاضر تغییر قابل توجهی در وضعیت ایجاد نکرده است. این تحریم‌ها که ده سال پس از توافق هسته‌ای تاریخی علیه ایران اعمال شده‌اند، هنوز نتوانسته‌اند بازار نفتکش‌ها را قانع کنند که تحریم‌های سازمان ملل تفاوت قابل توجهی با فشار‌های کنونی آمریکا دارند.

بر اساس گزارش این نشریه، افزایش تقاضای چین ممکن است منجر به انتقال بیشتر نفت ایران به مخازن شناور شود، اما این جابه‌جایی به دلیل تحریم‌ها نبوده است.

گزارش همچنین اشاره کرده است که بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، معروف به «اسنپ‌بک»، نگرانی‌هایی درباره اثر آن بر خرید نفت ایران توسط چین ایجاد کرده، اما شواهد نشان می‌دهد که این تحریم‌ها تاثیر چشمگیری بر ادامه واردات نفت چین نداشته‌اند. با این حال، این تحریم‌ها می‌توانند موجب شوند که ایران برای هماهنگی با شرایط جدید اقدامات بیشتری انجام دهد.