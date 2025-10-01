En
چین مانعی برای خرید نفت ایران نمی‌بیند

یک نشریه تخصصی در صنعت کشتیرانی نوشته است که بازگشت تحریم‌های سازمان نتواسته هنوز بازار نفتکش‌ها را متقاعد کند که این تحریم‌ها تفاوت اساسی با تحریم‌های موجود آمریکا دارد.
کد خبر: ۱۳۳۱۷۴۵
| |
561 بازدید
|
۵

چین مانعی برای خرید نفت ایران نمی‌بیند

به گزارش تابناک به نقل از فارس، نشریه تخصصی حمل‌ونقل دریایی مستقر در لندن، «لویدز لیست»، در گزارشی عنوان کرد که بازگشت تحریم‌های ایران نیازمند بررسی بیشتری است، اما در حال حاضر تغییر قابل توجهی در وضعیت ایجاد نکرده است. این تحریم‌ها که ده سال پس از توافق هسته‌ای تاریخی علیه ایران اعمال شده‌اند، هنوز نتوانسته‌اند بازار نفتکش‌ها را قانع کنند که تحریم‌های سازمان ملل تفاوت قابل توجهی با فشار‌های کنونی آمریکا دارند.

بر اساس گزارش این نشریه، افزایش تقاضای چین ممکن است منجر به انتقال بیشتر نفت ایران به مخازن شناور شود، اما این جابه‌جایی به دلیل تحریم‌ها نبوده است.

گزارش همچنین اشاره کرده است که بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، معروف به «اسنپ‌بک»، نگرانی‌هایی درباره اثر آن بر خرید نفت ایران توسط چین ایجاد کرده، اما شواهد نشان می‌دهد که این تحریم‌ها تاثیر چشمگیری بر ادامه واردات نفت چین نداشته‌اند. با این حال، این تحریم‌ها می‌توانند موجب شوند که ایران برای هماهنگی با شرایط جدید اقدامات بیشتری انجام دهد.

توافق هسته‌ای بازار نفتکش بازگشت تحریم‌ها اسنپ بک خرید نفت ایران افزایش تقاضای چین
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
ناشناس
|
United States of America
|
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
0
2
پاسخ
پس چرا دلار داره پرواز میکنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
چون دلار تکامل پیدا کرده و دارای بال شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
0
0
پاسخ
مانع نمیبند یک حرف است برای مصرف تبلیغاتی و جلوه قدرت اما نخواهد خرید چون به صلاحش نیست!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
0
1
پاسخ
نفت مفت چرا نگیره. پول نمیده بعد این جنسم نمیده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
0
1
پاسخ
درست میگه، مانعی نمیبیند چون قرار نیست پولش را بدهد
