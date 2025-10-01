طالبان: ممنوعیت اینترنت شایعه است!

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ این اعلامیه اولین بیانیه عمومی طالبان در مورد قطعی ارتباطات بود که بانکداری، تجارت و هوانوردی را مختل کرده است.
ماه گذشته چندین استان قطعی اینترنت را به دلیل فرمان هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، برای مبارزه با فساد تایید کردند.
مقامات طالبان در بیانیهای سه خطی که در یک گروه چت واتساپ با روزنامهنگاران پاکستانی به اشتراک گذاشته شد، گفتند: «هیچ چیز مانند شایعاتی که مبنی بر اعمال ممنوعیت اینترنت توسط ما منتشر میشود، نیست.»
در این بیانیه که در پلتفرم رسانه اجتماعی ایکس نیز منتشر شده است، به نقل از ذبیحالله مجاهد، سخنگوی ارشد طالبان، آمده است که اختلالات مداوم سراسری نتیجه «زیرساختهای فرسوده فیبر نوری» است که اکنون در حال تعویض هستند.