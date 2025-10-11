دلشدگان ؛ میلاد درخشانی

دلشدگان، نام آلبومی است با صدای محمدرضا شجریان و آهنگسازی حسین علیزاده. پیش از انتشار این آلبوم، تمام آوازها و تصنیف‌های آن در فیلمی با همین نام ساخته علی حاتمی استفاده شده بود. قطعه اصلی این آلبوم را با اجرای میلاد درخشانی می‌بینید و می‌شنوید.