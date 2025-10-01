En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تلاش پلیس برای حل مشکل «پلاک‌های آلوده»

رئیس پلیس راهور فراجا گفت: آمار خودروهای از رده خارج‌شده امسال به دلیل واردات خودرو افزایش چندصددرصدی داشته و در صورت ادامه این روند، بخش زیادی از خودروهای فرسوده ظرف دو تا سه سال آینده از چرخه تردد خارج می‌شوند.
کد خبر: ۱۳۳۱۷۱۹
| |
4 بازدید

تلاش پلیس برای حل مشکل «پلاک‌های آلوده»

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سردار سید تیمور حسینی، درباره روند اسقاط خودرو‌های فرسوده اظهار کرد: آمار خودرو‌های از رده خارج‌شده فرسوده، امسال به واسطه بحث واردات خودرو افزایش چندصددرصدی داشته است. حتماً نمی‌توان انتظار داشت در شرایطی که چند سال واردات خودرو متوقف بوده، مالکان خودرو‌های فرسوده اقدام به اسقاط و دریافت گواهی کنند و این فرایند باید به‌تدریج شکل بگیرد.

وی افزود: امروز به دلیل نیاز به گواهی اسقاط برای واردات و شماره‌گذاری خودرو‌های نو، این موضوع بسیار مهم است. اگر مانعی ایجاد نشود و از واردات خودرو منصرف نشوند و اجازه دهند دو تا سه سال متوالی روند واردات ادامه پیدا کند، درصد بسیار بالایی از خودرو‌های فرسوده از چرخه تردد خارج خواهد شد.

سردار حسینی در ادامه به مشکل پلاک‌های آلوده (پلاک آلوده پلاکی است که عوارض شهرداری یا طرح ترافیک روی آن باقی مانده، اما تعویض پلاک انجام شده است) اشاره کرد و گفت: ما با برخی سامانه‌ها، به ویژه سامانه‌های مربوط به عوارض شهرداری و آزادراه‌ها، مشکلاتی داریم که در حال اصلاح است. به این مجموعه‌ها اعلام کرده‌ایم به هیچ عنوان نمی‌توانیم سامانه‌های خود را معطل کنیم یا اجازه دهیم مبلغی ناحق به نام افرادی که مرتکب تخلفی نشده‌اند، ثبت شود. هم واحد فاوا و هم سامانه شماره‌گذاری پلیس در حال اصلاح این مشکل هستند که به زودی انجام خواهد شد.

رئیس پلیس راهور فراجا درباره طرح بازتسجیل موتورسیکلت‌ها نیز گفت: طرح بازتسجیل از اقدامات مؤثری است که اجرای آن می‌تواند نقش مهمی در کنترل و نظارت بر رفتار موتورسواران داشته باشد. این طرح آغاز شده و اجرای آن ادامه خواهد داشت.

اشتراک گذاری
برچسب ها
خودرو اسقاطی واردات خودرو پلاک آلوده گواهی اسقاط خودرو سامانه شماره گذای خودرو
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پرداخت یک " مالیات پنهان " با خرید خودرو
ورود خودروهای ۲۵۰۰ سی‌سی به چابهار قانونی شد
تنش های دولت و مجلس بر سر خودرو بالا گرفت/ سرنوشت خودروهای وارداتی چه شد؟
فهرست خودرو‌های برقی در سامانه اعلام شد
نیم میلیارد تومان برای طلای تقلبی بازار خودرو ندهید / با ۱۷.۵ میلیون تومان، گواهی اسقاط بگیرید و خودرو وارد کنید
پرواز پهپاد‌های غیرنظامی ممنوع شد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۸ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۱۰ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۲ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۵ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۵۹ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۵۰ نظر)
قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟  (۴۷ نظر)
فرانسه تحت تأثیر اسرائیل به ایران خیانت کرد/ پاریس توافق با تهران را به شورای امنیت اطلاع نداد  (۴۳ نظر)
اولیانوف ابطال مکانیسم اسنپ‌بک را کلید زد  (۴۲ نظر)
درخواست ۹ نفر از فدراسیون فوتبال برای دریافت ویزای آمریکا/ قرعه‌کشی جام جهانی در واشنگتن؛ محدودیت احتمالی برای ایران!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005aRL
tabnak.ir/005aRL