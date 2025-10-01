دیروز سرهنگ بازنشسته ارتش اسرائیل رونن کوهن تصویری را از نتانیاهو که گفته می‌شود از پنجره هتلی در نیویورک گرفته شده، به اشتراک گذاشت که آن را بسیار نگران‌کننده توصیف کرد.

به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری؛ او در پیامی که در ایکس منتشر کرد، گفت «این عکس را یک شهروند ساکن در ساختمانی درست روبه‌روی هتل گرفته است».

کوهن افزود «بدون پنجره‌های ضدگلوله، بدون کرکره‌های بسته، چه برسد به یک اتاق داخلی محافظت‌شده و محصور، نخست‌وزیر روز و شب در معرض تیراندازی تک‌تیرانداز و حتی حملات هوایی قرار داشت».

او سپس در اشاره به ترور اخیر فعال محافظه‌کار حامی ترامپ، گفت «آنهم کمتر از سه هفته پس از ترور چارلی کرک، در کشوری که قبلاً تلاش‌هایی برای ترور رئیس‌جمهور ترامپ صورت گرفته و با وجود تحریکات شدید علیه نخست‌وزیر در همه جا… بسیار نگرانم!»



نخست‌وزیر اسرائیل چهارم مهر در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک سخنرانی کرد که با حواشی زیادی همراه بود و همزمان با اعتراضات خارج از مقر سازمان ملل، هیأت‌های زیادی در اعتراض به جنگ غزه، سالن را قبل از آغاز سخنرانی او ترک کردند.