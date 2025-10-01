En
افشاگری تکان‌دهنده از محل اقامت نتانیاهو در آمریکا

انتشار تصویری از نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در هتلی در نیویورک که توسط یک شهروند گرفته شد، باعث نگرانی‌ امنیتی صهیونیست‌ها شد.
کد خبر: ۱۳۳۱۷۱۸
3659 بازدید
۵
افشاگری تکان‌دهنده از محل اقامت نتانیاهو در آمریکا

دیروز سرهنگ بازنشسته ارتش اسرائیل رونن کوهن تصویری را از نتانیاهو که گفته می‌شود از پنجره هتلی در نیویورک گرفته شده، به اشتراک گذاشت که آن را بسیار نگران‌کننده توصیف کرد.

به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری؛ او در پیامی که در ایکس منتشر کرد، گفت «این عکس را یک شهروند ساکن در ساختمانی درست روبه‌روی هتل گرفته است». 

کوهن افزود «بدون پنجره‌های ضدگلوله، بدون کرکره‌های بسته، چه برسد به یک اتاق داخلی محافظت‌شده و محصور، نخست‌وزیر روز و شب در معرض تیراندازی تک‌تیرانداز و حتی حملات هوایی قرار داشت».

او سپس در اشاره به ترور اخیر فعال محافظه‌کار حامی ترامپ، گفت «آنهم کمتر از سه هفته پس از ترور چارلی کرک، در کشوری که قبلاً تلاش‌هایی برای ترور رئیس‌جمهور ترامپ صورت گرفته و با وجود تحریکات شدید علیه نخست‌وزیر در همه جا… بسیار نگرانم!»
 
نخست‌وزیر اسرائیل چهارم مهر در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک سخنرانی کرد که با حواشی زیادی همراه بود و همزمان با اعتراضات خارج از مقر سازمان ملل، هیأت‌های زیادی در اعتراض به جنگ غزه، سالن را قبل از آغاز سخنرانی او ترک کردند. 

نتانیاهو آمریکا سازمان ملل نیویورک محل اقامت نتانیاهو صهیونیست ها رونن کوهن جنگ غزه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
8
45
پاسخ
کاش ی تک تیر انداز اونجا بود کار این حرام زاده رو تمام میکرد تا یک جهان از شرش خلاص میشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
2
12
پاسخ
فرصت خوبی بود تا سگ کشش کنن.حیف
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
1
5
پاسخ
تک تیراندازهم نمیتونه فقط مگرخدا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
3
12
پاسخ
یه جوانمرد پیدا بشه این و ترامپ رو به درک واصل کنه من دستش رو می بوسم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
1
3
پاسخ
یه اسنایپر اونجا جاش خالیه. البته اینا فیکه مثلا میخوان بگن مردمی هستیم
