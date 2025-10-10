En
ریتم؛

بوسه ؛ آرمان گرشاسبی

بوسه قطعه‌ای از آرمان گرشاسبی متکی بر شعری از احسان حائری و موسیقی اشکان آبرون است. موزیک ویدیوی این قطعه را می‌بینید و می‌شنوید.
