بوسه ؛ آرمان گرشاسبی بوسه قطعه‌ای از آرمان گرشاسبی متکی بر شعری از احسان حائری و موسیقی اشکان...

صیاد ؛ علیرضا افتخاری صیاد قطعه‌ای از علیرضا افتخاری خواننده موسیقی کلاسیک ایرانی متکی بر...

کنسرت راک رئیس‌جمهور آرژانتین را ببینید خاویر مایلی رئیس‌جمهور آرژانتین مراسم رونمایی از کتاب خود در بوئنوس‌آیرس...

ما را همه شب نمی‌برد خواب ؛ محمدرضا شجریان ما را همه شب نمی‌برد خواب غزلی از سعدی است که محمدرضا شجریان به همراه...

جزئیات کشف شنود در خانه خواننده پاپ! رهام هادیان خواننده گروه ماکان بند از شنود گذاشتن در عروسکی که به او...

سووشون ؛ علیرضا قربانی سووشون قطعه‌ای از علیرضا قربانی متکی بر شعر محمد سلمانی و آهنگسازی...

آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی ویدیویی بامزه از هم‌صحبتی مادربزرگ 116 ساله با دختر 83 ساله‌اش در روستای...

بی‌قرار ؛ آرمان گرشاسبی بی‌قرار قطعه‌ای از آرمان گرشاسبی است. اجرای زنده این قطعه را می‌بینید و...

مینا ؛ همایون شجریان مینا قطعه‌ای از همایون شجریان به زبان کردی است. این قطعه متفاوت را در...

استفاده غیرمنتظره از امیر تتلو در برنامه رامبد جوان! در قسمتی از برنامه کارناوال رامبد جوان آهنگ معروف امیر تتلو پخش شد و با...

گر به تو افتادم نظر ؛ محمدرضا شجریان گر به تو افتادم نظر، یکی از غزلیات میرزا محمدطاهر وحید قزوینی (منشی و...

پاییز را به خاطر بسپار ؛ میلاد درخشانی پاییز را به خاطر بسپار قطعه‌ای از میلاد درخشانی در قالب یک دو نوازی تار...

سولوی باروک برای ابوا ؛ تلمان یک سولوی باروک که برای سولوی ابوا ساخته شده را با اجرای گیورگ فیلیپ...

خنده کنیم ما ؛ میلاد درخشانی خنده کنیم ما قطعه‌ای از میلاد درخشانی آهنگساز، خواننده و نوازنده است....