مربی دوپینگی خارجی وسط دوومیدانی ایران

مربی اهل بوتسوانا که برای هدایت دوومیدانی‌کاران کشورمان به ایران آمده، چند ماه قبل دوره محرومیت ناشی از دوپینگ را به پایان رسانده است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، فدراسیون دوومیدانی صبح امروز (چهارشنبه) اعلام کرد که «نایجل آموس» دارنده مدال نقره در المپیک ۲۰۱۲ لندن و سریعترین دونده جهان در سال ۲۰۲۱، برای هدایت ملی‌پوشان ایران به تهران آمده است.

خبر حضور این مربی ۳۱ ساله و اهل کشور بوتسوانا در حالی منتشر شد که او سال ۲۰۲۲ و در آستانه حضور در مسابقات جهانی آن سال، به دلیل استفاده از ماده ممنوعه GW۱۵۱۶ (که برای کمک به افزایش استقامت و چربی‌سوزی است) با محرومیت چهار ساله مواجه شد. البته نایجل آموس به این مسئله اعتراف کرد و بر همین اساس نیز محرومیتش به ۳ سال کاهش یافت.

زمان آغاز محرومیت آموس روز ۲۱ تیر ماه بود و بر همین اساس، این دوره سه ساله نیز روز ۲۰ تیر ماه امسال تمام شد.