مربی دوپینگی خارجی وسط دوومیدانی ایران

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، فدراسیون دوومیدانی صبح امروز (چهارشنبه) اعلام کرد که «نایجل آموس» دارنده مدال نقره در المپیک ۲۰۱۲ لندن و سریعترین دونده جهان در سال ۲۰۲۱، برای هدایت ملیپوشان ایران به تهران آمده است.
خبر حضور این مربی ۳۱ ساله و اهل کشور بوتسوانا در حالی منتشر شد که او سال ۲۰۲۲ و در آستانه حضور در مسابقات جهانی آن سال، به دلیل استفاده از ماده ممنوعه GW۱۵۱۶ (که برای کمک به افزایش استقامت و چربیسوزی است) با محرومیت چهار ساله مواجه شد. البته نایجل آموس به این مسئله اعتراف کرد و بر همین اساس نیز محرومیتش به ۳ سال کاهش یافت.
زمان آغاز محرومیت آموس روز ۲۱ تیر ماه بود و بر همین اساس، این دوره سه ساله نیز روز ۲۰ تیر ماه امسال تمام شد.