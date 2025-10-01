En
راز جسد سوخته زن جوان در بیابان

چوپان اسلامشهری در حاشیه شهر جسد خفه شده زنی جوان را پیدا کرد
راز جسد سوخته زن جوان در بیابان

جسد زنی تنها چند روز پس از ناپدید شدنش در بیابان‌های اطراف اسلامشهر کشف شد و راز گم شدن او حالا در دستور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار گرفته است. چند روز قبل، مرد جوانی با اضطراب و نگرانی به کلانتری مراجعه کرد و از ناپدید شدن خواهر ۴۰ ساله‌اش خبر داد.

او گفت که خواهرش به تنهایی زندگی می‌کند و معمولاً هر چند روز یک بار با او تماس می‌گرفته است. اما چند روزی از آخرین تماس می‌گذشت و هیچ خبری از او نبود. مرد جوان ادامه داد که وقتی به مقابل خانه خواهرش رفته، در بسته بوده و همسایه‌ها نیز تأیید کرده‌اند که از چند روز قبل کسی او را ندیده است.

با ثبت شکایت و اعلام مفقودی، تحقیقات پلیسی آغاز شد. کارآگاهان در نخستین گام، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را بررسی کردند با این احتمال که شاید مینا به دلیل حادثه یا بیماری به مراکز درمانی مراجعه کرده باشد، اما هیچ رد و نشانی از او یافت نشد.

در حالی که تلاش‌ها برای پیدا کردن زن جوان ادامه داشت، اتفاقی تازه مسیر تحقیقات را تغییر داد. چوپانی که در بیابان‌های اطراف اسلامشهر مشغول چرای گوسفندان بود، ناگهان با جسدی مواجه شد و بلافاصله با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس گرفت. تیم تحقیق بلافاصله راهی محل حادثه شد و با جسد زنی حدوداً ۴۰ ساله روبه‌رو شد که بر اثر خفگی جان خود را از دست داده بود. جسد بدون هیچ مدرک هویتی پیدا شده بود و هیچ سرنخی از قاتل در محل وجود نداشت.

