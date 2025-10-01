به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دکتر احمد اسماعیلزاده درباره برنامه اجرای غربالگری تنسنجی دانشآموزان اظهار کرد: ما در دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت با همکاری وزارت آموزشوپرورش در نظر داریم که برنامه غربالگری تنسنجی دانشآموزان پایههای اول، چهارم، هفتم و دهم را اجرا کنیم تا افراد مبتلا به لاغری، اضافهوزن، چاقی و کوتاهقدی را شناسایی کنیم.
وی درباره چگونگی شناسایی و انجام مداخلات تغذیهای توضیح داد: مربیان مدارس نسبت به شناسایی دانشآموزان مبتلا به کوتاهقدی، چاقی، اضافهوزن و لاغری اقدام میکنند؛ پس از شناسایی یک دانشآموز مبتلا، او به کارشناس تغذیه آن مدرسه معرفی میشود. این احتمال وجود دارد که یک مدرسه از حضور کارشناس تغذیه محروم باشد، به همین دلیل افراد شناسایی شده در مدارسی که از حضور کارشناس تغذیه محروم هستند به مراقبان سلامت یا کارشناسان تغذیه مستقر در مراکز بهداشتی معرفی میشوند.
مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ادامه داد: دانشآموزانی که مشکلاتی در زمینه غربالگری داشته باشند، تحت نظر قرار میگیرند. کارشناسان تغذیه نسبت به ارائه مشاوره تغذیه، آموزش تغذیه و ارائه مکملهای لازم اقدام میکنند و همچنین این احتمال وجود دارد که یک دانشآموز را مشمول برنامه «طرح امنیت غذایی» کنند. هدف از اجرای برنامه غربالگری لاغری، اضافهوزن، چاقی و کوتاهقدی این است تا از بروز چنین مشکلاتی در جامعه جلوگیری کنیم؛ غربالگریها در این زمینه در کشور اجرا میشده، اما در نظر داریم که با قوت بیشتری برای دانشآموزان پایههای اول، چهارم، هفتم و دهم انجام دهیم.
اسماعیلزاده درباره مداخلات تغذیهای گفت: بررسیها بیانگر این است که اقدامات مداخلهای تغذیهای مانند طرح مکملیاری مدارس، شیر مدارس و طرح امنیت غذایی که برای کودکان کمتر از ۵ سال اجرا میشود، خوشبختانه اثربخشی داشتهاند. آخرین بررسیها بیانگر این است که میزان شیوع کوتاهقدی در کشور حدود ۵ درصد است؛ اما برنامه شیر مدارس که در یک بازه زمانی اجرا شده، توانسته است بر موضوع کوتاهقدی اثرگذار باشد.
او با بیان اینکه برنامه شیر مدارس در سال جاری تحصیلی اجرا میشود، گفت: برنامههای مداخلهای تغذیه به اجرای برنامه شیر مدارس محدود نمیشود بلکه برنامههای دیگری مانند ارائه آموزشهای تغذیهای و برنامه مکملیاری نیز در مدارس اجرا میشود. به دلیل اجرای برنامه شیر مدارس در سال تحصیلی جاری از معاونتهای بهداشتی دانشگاههای علومپزشکی کشور درخواست کردهایم که نسبت به ارزیابی قد و وزن دانشآموزان در روزهای نخست سال تحصیلی اقدام کنند تا ارزیابی مجددی از وزن و قد دانشآموزان در پایان سال تحصیلی داشته باشیم.
مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: هدف از ارزیابی قد و وزن دانشآموزان این است که ارزیابی دقیقی از این دو مولفه برمبنای سن آنها داشته باشیم و همچنین میزان اثربخشی اجرای برنامههای آموزش تغذیه، مکملیاری و شیر مدارس را به دست آوریم.