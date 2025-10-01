En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟

مقوله امنیت، چند بعدی است، صرفاً موشک یا پدافند تضمین‌کننده امنیت نیست، همان‌طور که بارها در نصوص دینی و سخنان مراجع شیعه و رهبری معظم، بر حفظ رضایت و ارتباط با مردم، بعنوان پایه‌ی امنیت کشور اشاره شده است.
کد خبر: ۱۳۳۱۷۰۱
| |
3113 بازدید
|
۱۹

نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟

به گزارش سرویس سیاسی تابناک، فواد ایزدی، کارشناس صداوسیما اخیراً در یک برنامه گفته است:« زمانی که شما در کنار دخترتان در منزل مورد حمله قرار می‌گیرید، یعنی غافلگیر شدید.»

اما به نظر سردار محمد باقری غافلگیر نشده است و می‌دانسته وارد چه راهی شده است، از سال ۱۳۵۸ که از دانشگاه پلی‌تکنیک انصراف داد و همراه با برادرش حسن آقای باقری، راهی دفاع مقدس شد، تا زمان شهادت‌اش، در خط مقدم دفاع از امنیت و تمامیت ارضی کشور بود. البته همان ایام دفاع مقدس هم آقای ایزدی به آمریکا رفتند، بگذریم.

علت اختلاف یک طیف سیاسی با سردار باقری

قبل از بررسی غافلگیری نیروهای مسلح، به علت دعوای برخی با شهید باقری بپردازیم. سردار باقری در انتخابات ۱۴۰۳ نظر متفاوتی داشت و از نامزد آقای ایزدی حمایت نکرد، البته ورود نیروهای مسلح به عرصه سیاست ممنوع است و سردار باقری نیز در هیچ زمانی، از این خط قرمز عبور نکرد، اما از سال‌ها قبل اختلاف نظر برخی فرماندهان با یک نامزد خاص مشخص بود.

اختلاف نظر دوم، پیرامون زمان تحقق وعده صادق ۲ است، یکی از دلایل تاخیر در عملیات‌های وعده صادق، تلاش نیروهای مسلح برای رفع نقائص پدافندی ایران بود که نیازمند به زمان و واردات تکنولوژی و دیگر شرایط پیچیده بود، از طرفی هم اخیراً یکی از نمایندگان مجلس گفته بود، شهید رشید، با توجه به فضای امیدبخش پس از انتخابات ۱۴۰۳، با افزایش سطح تنش به علت ناامید شدن احتمالی مردم، مخالف بود. نکات نظامی و امنیتی که نشان می‌دهد فرماندهان ارشد کشور، صرفاً‌ نگاهی‌ ساده‌بین و خطی به مقوله دفاع از کشور نداشتند. اجمالاً پس از حمله وعده صادق ۲، در پاسخ رژیم به ایران و تاسیسات اصفهان، متاسفانه برخی از پدافندهای ایران مورد اصابت قرار گرفت و ضعف‌های آسمان ایران بر روی رژیم آشکار شد. متاسفانه طیف سیاسی مذکور، تصور انیمیشنی از جنگ دارند و به پیچدگی‌های جنگ، تسلطی ندارد.

اختلاف نظر سوم به آخرین سخنرانی سردار باقری مربوط است، سردار باقری در سخنرانی‌اش گفته بود باید راهبردهای فرهنگی را تغییر داد و مدل برخورد باتومی، مناسب فرهنگ ایران و زمانه‌ی فعلی نیست. در صورتی که جریان سیاسی فوق، از مقوله حجاب و برخی تجمعات مقابل مجلس حمایت کرده بود و یکی از دستگیره‌های رأی سیاسی‌اش است.

غافلگیری سیاسی یا نظامی؟

مقوله امنیت، چند بعدی است، صرفاً موشک یا پدافند تضمین‌کننده امنیت نیست، همان‌طور که بارها در نصوص دینی و سخنان مراجع شیعه و رهبری معظم، بر حفظ رضایت و ارتباط با مردم، بعنوان پایه‌ی امنیت کشور اشاره شده است.

- غافلگیری در فرهنگ

آقای فواد ایزدی در مصاحبه‌ی با علی علیزاده چندماه قبل گفته بود: «ما چاره‌ای نداریم که برخی جوان‌ها برای دفاع از کشور جلوی تیر بروند، اگر این جوانان احساس کنند حکومت نسبت به حجاب توجهی ندارد و اسلامی نیست، دیگر جان خود را نمی‌دهد.»

فارغ از این نگاه ابزاری و سطحی به مقوله ارزشمند شهادت، در جنگ ۱۲ روزه حداقل در یک مورد، با وجود امکان بالای شهادت، دو تیم از آماده‌کنندگان موشک در یک عملیات به پشت لانچرها رفتند و موفق نشدند و به شهادت رسیدند و تیم سوم اعزام شد، همه این جوان‌ها می‌دانستند شهادت در انتظارشان است. وقایعی که نشان می‌دهد دفاع از میهن و وطن، در ذات ایرانی قرار داد و گره‌ زدن مفهوم ارزشمند شهادت به یک مقوله، نشان از ساده‌انگاری دارد.

در روزهایی که رژيم صهیونیستی در حال طراحی عملیات پیجرها و عملیات‌های نظامی بود، متاسفانه نگاه امثال آقای ایزدی در سال ۱۴۰۱، کشور و نیروهای مسلح را درگیر مقوله‌های فرعی کرد و بر اساس آمارهای اعلام شده، حدود ۲۰۰ نفر از افراد نظامی و مردم به رحمت خدا رفتند.

بعد از وقایع ۱۴۰۱، روند کشف حجاب نیز تسریع شد، رویکردی که مشخص شد علاوه بر درگیر کردن بلا وجه حاکمیت با داخل کشور، به حفظ شعائر دینی یا الگوی اسلامی نیز در میدان و عمل هیچ کمکی نمی‌کند، بلکه صدمه نیز می‌زند.

- غافلگیری در سیاست‌خارجه

پس از خروج آمریکا از برجام، دو نوبت در اسفند ۱۴۰۰ و شهریور ۱۴۰۱، امکان احیای برجام بر اساس نظرات مسئولان وجود داشت، حداقل در مذاکرات سال ۱۴۰۰، پیش‌بینی‌هایی از جنس زمستان سرد اروپا یا سخن آقای جلیلی که گفته بود آمریکا در موقعیت آلمان نازی است، باعث خطای راهبردی در تصمیم‌گیری شد.

اما نقش امثال آقای ایزدی هم کم نبود، اگر شبکه‌های اجتماعی فواد ایزدی را بررسی کنید، در برخی موارد با گران شدن قیمت تخم مرغ در آمریکا، هشتگ افول آمریکا را منتشر می‌کند، متاسفانه نگاه ساده و سطحی به مقوله افول آمریکا، خطای راهبردی برای تصمیم‌گیران ایجاد کرد، ایزدی در یک سخنرانی گفته بود آمریکا شبیه برزیل می‌شود و دیگر نقشی در اتفاقات بین‌المللی ندارد.

از طرفی ماجرای پهپادهای ایرانی در روسیه نیز باعث تعمیق شدید روابط ایران - اروپا شد، اما پوتین، رئيس‌جمهور روسیه در جنگ ۱۲ روزه از جمعیت بالای روس‌‌زبان‌ها در اسرائيل سخن گفت و ایران نیز کمک قابل توجهی دریافت نکرد. آقای ایزدی در یک توییت با انتشار تصویر خودش و دوگین، یکی از مشاوران پوتین، برای دختر او رحمت و مغفرت الهی درخواست کرد و از او بعنوان فیلسوف ارزشمند یاد کرد، اما دوگین در جنگ ۱۲ روزه ایران در تویتی نوشته بود: «جنگ فعلی ایران و اسرائيل، جنگ یهود و شیعه است و این دوئل به مسیحیت و روسیه ارتباطی ندارد.»

لذا تاخیر در تصمیم‌گیری پیرامون احیای برجام در سال ۱۴۰۰ و ورود ایران به نزاع اروپا - روسیه، باعث صدمات جبران ناپذیر در آینده‌ی سیاست خارجه ایران شد.

جمع‌بندی

بر اساس نکات ذکرشده، نقش فواد ایزدی و امثال او در خطاهای فرهنگی، سیاست خارجه یا کم‌شمردن جایگاه رقبا، کم نبوده است، از طرفی سردار محرابی معاون اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح همراه با فرماندهان موشکی در موقعیت نظامی به شهادت رسیدند، امری که نشان می‌دهد فرماندهان از ساعاتی قبل آماده حمله رژيم بودند، البته که مدل حمله رژیم برای آنها به صورت دقیق مشخص نبوده است، اما از ماه‌ها قبل هشدار حمله رژیم برای فرماندهان ارسال شده بود و با بررسی اخبار رسمی و آشکار مشخص می‌شود سردار باقری همراه با سردار حاجی‌زاده، از اسفند ۱۴۰۳ تا خرداد ۱۴۰۴، حداقل به ده پایگاه موشکی رفتند و بررسی میدانی داشتند، چون حمله را نزدیک می‌دانستند، اینکه صرفاً شهادت در کنار خانواده را عامل غافلگیری توصیف کنیم، حتماً به دور از انصاف و مروت است.

لازم به ذکر است، رژیم صهیونستی در دو دهه گذشته، روزانه درگیر جنگ بوده است و جنگ کار ویژه دولت نتانیاهو است، لذا آمادگی نظامی او طبعاً بیشتر است، از طرفی حمایت آمریکا و ناتو، باعث تقویت ظرفیت نظامی رژیم شده است، امری که متاسفانه در تحلیل‌های خطی و ساده‌نگرانه برخی جریانات سیاسی مورد غفلت قرار می‌گیرد.

اما جمله آخر، در انتخابات ۱۴۰۳، آقای ایزدی از آقای جلیلی بعنوان نامزد انتخاباتی پرسید: «چرا آمریکا و اسرائیل از پیروزی شما ناراحت‌اند؟» با همین روش از آقای ایزدی باید پرسید: «تضعیف فرماندهان شهید نیروهای مسلح، چیزی جز خط خبری و رسانه‌ای رژیم صهیونیستی است؟»

نویسنده: محمد خیابانی

اشتراک گذاری
برچسب ها
فواد ایزدی سردار محمد باقری حمله اسرائیل به ایران جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی خبر فوری سردار باقری طیف سیاسی غافلگیری شهدای مقاومت شهدای اقتدار
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
در صداوسیما مطرح شد: آمریکا دوباره حمله می‌کند، بمب اتم بسازیم
با سلاح‌های متعارف نمی‌توانیم با آمریکا مقابله کنیم!
کدام استان‌ها بیشترین شهید را دادند؟
در جنگ 12 روزه هیچ‌گونه غافلگیری وجود نداشت!
تولد یک نوزاد کنار راکت عمل‌نکردهٔ رژیم صهیونیستی در پایتخت!
واکنش چین به حمله رژیم صهیونیستی به ایران
یک شب جهنمی: روایت سفیر آمریکا از وضعیت اسرائیل
حضور فعال رسانه‌ای آمریکا در مراسم تشییع سید مقاومت
تصویری دیده نشده از شهید باقری در کنار خانواده
تجدید میثاق جامعه ورزش با شهدا+عکس
بیانیه شدیداللحن حماس در محکومیت حمله به ایران
دختر سردار محمد باقری به شهادت رسید+عکس
ممنوعیت‌های ترافیکی در مسیر تشییع شهدای اقتدار
دیدارسرلشکرموسوی باخانواده فرماندهان شهیدجنگ تحمیلی
سخنگوی دولت: پاسخ قاطع ایران به تجاوز صهیونیست‌ها در راه است
بحران مضاعف دستگاه اطلاعاتی اسرائیل
یک روایت تلخ از زندان اوین!
واکنش نرم انگلیس به حملات صهیونیستی
باقری: خاک پاکستان مأمن تروریست‌ها شده است
تأکید وزرای کشورهای ایران و عراق بر گسترش روابط دوجانبه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۹
ناشناس
|
Belgium
|
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
8
32
پاسخ
واقعیت اینه که همه غافلگیر شدن چون در زمانی که هیچ کس انتظارشو نداشت حمله کردن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
البته این قابل قبول نیست .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
1
20
پاسخ
لطفا بخشی از خاطرات سردار شهید و جناب ایزدی را در زمان 8 سال جنگ منتشر کنید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
18
6
پاسخ
چه بیربط بود مطالبت خیابانی جان
بیشتر تمرین کن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
سلام آقای فواد ایزدی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
علیک سلام پوآرو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
5
30
پاسخ
متاسفانه کسی به خودش اجازه داد نسبت به سردار باقری اظهار نظر کنه که در زمان جنگ رفته بود آمریکا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
نکته جالبش هم اینه که مدعی العموم فوری که نه اصلا وارد موضوع نشد و برخلاف مواردمتععد اشکیل پرونده نداد
شهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
3
24
پاسخ
وقتی فواد ایزدی میشود تحلیگر خروجی آن میشود عیان امروز در حالی که در اکثر کشورهای جهان اتاق فکر از نخبه های آن کشور مینشینند و برای 10 سال بعد برنامه ریزی راهبردی میکنند نخبه های مااز کشور سیستماتیک فرار میکنند
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
1
19
پاسخ
آقای ایزدی در زمان دفاغ مقدس و .... در امریکا بوده سالهای طولانی و بغد از شور جوانی فکر وطن افتاده ... بسیار سطحی و مطابق با آرزوی یا خواسته خود تفسیر می کند واطلاعاتی از دنیای واقعی تصمیم گیری واقعی ندارد ووو ..... می گوید من که گفتم مشود .... ولی از بسیاری چیزها که گفته و بر عکس شده حرفی نیست .... و اصلا" شم کارشناسی و بی طرفی ندارد .....
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
مثل ظریف
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
1
17
پاسخ
این بزرگوار واقعا مظلوم بود.شخصیتشان مثال زدنی....حالا یک مشت عافیت طلب آمریکا نشین که هیچ سهمی در دفاع از این مملکت نداشته اند بقول تابناک لفاظی کنند !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
3
18
پاسخ
فواد ایزدی کی باشد که به سردار بزرگوارمون بتونه اهانتی بکند. سابقه فواد جون را لطفا بررسی کنید . یک نفر آمریکا نشین که چند سال هست امده ایران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
2
3
پاسخ
امثال فواد ایزدی که فقط بوق صدایشان‌‌بلند هست و تا کنون حتی یک تفنگ هم به دوش نیانداخته اند یا صرفا در زمان جنگ در رده پایین سربازی و داوطلب مردمی بوده اند قطعا از پیچیدگی های جنگ و دفاع و امنیت اطلاع کافی و لازم ندارند این مقولات در صلاحیت متخصصین نظامی و زبدگان عرصه دفاع مقدس هست روح تمام شهدای جنگ ۱۲ روزه و دفاع مقدس در جوار حق باشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
5
3
پاسخ
حرف اقای ایزدی کاملا درست وصحیح ومتقن هست وبوده ،وقتی وضعیت مملکت در اوضاع جنگی هست ،لزوم ندارد که عالی ترین فرمانده در خانه خواب باشد،اتفاقا فرمانده عالی باید در خط مقدم باشد مثل فرماندهان شهید در دفاع مقدس
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۸ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۱۰ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۲ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۵ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۵۹ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۵۰ نظر)
قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟  (۴۷ نظر)
فرانسه تحت تأثیر اسرائیل به ایران خیانت کرد/ پاریس توافق با تهران را به شورای امنیت اطلاع نداد  (۴۳ نظر)
اولیانوف ابطال مکانیسم اسنپ‌بک را کلید زد  (۴۲ نظر)
درخواست ۹ نفر از فدراسیون فوتبال برای دریافت ویزای آمریکا/ قرعه‌کشی جام جهانی در واشنگتن؛ محدودیت احتمالی برای ایران!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005aR3
tabnak.ir/005aR3