آلبوم عروسی شیک مریم امیرجلالی و همسر جذابش

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0645\u0631\u06cc\u0645 \u0627\u0645\u06cc\u0631\u062c\u0644\u0627\u0644\u06cc \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06af\u0631 \u0627\u0633\u062a. \u0634\u0647\u0631\u062a \u0627\u0648 \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u0628\u0647\u200c\u062e\u0627\u0637\u0631 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u062c\u0645\u0648\u0639\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0637\u0646\u0632 \u062f\u0647\u0647\u0654 \u06f1\u06f3\u06f8\u06f0 \u0645\u0627\u0646\u0646\u062f \u062e\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0647 \u062f\u0648\u0634 (\u06f1\u06f3\u06f8\u06f3)\u060c \u0645\u062a\u0647\u0645 \u06af\u0631\u06cc\u062e\u062a (\u06f1\u06f3\u06f8\u06f4) \u0648 \u062a\u0631\u0634 \u0648 \u0634\u06cc\u0631\u06cc\u0646 (\u06f1\u06f3\u06f8\u06f6) \u0627\u0633\u062a. \u0627\u0648 \u0628\u0647\u200c\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u062e\u0648\u0627\u0646\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0627 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u0645\u0648\u0633\u06cc\u0642\u06cc \u0628\u06cc\u0627\u0646 \u0646\u06cc\u0632 \u0647\u0645\u06a9\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0627\u0634\u062a\u0647\u200c \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\n\n\u00a0\n\u00a0