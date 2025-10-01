En
آلبوم عروسی شیک مریم امیرجلالی و همسر جذابش

عکس‌هایی جالب و دیدنی از مریم امیر جلالی یکی از بازیگران مطرح سریالهای طنز در روز عروسی اش با چهره‌ای بسیار متفاوت منتشر شده است.
به گزارش تابناک؛ مریم امیرجلالی بازیگر است. شهرت او بیشتر به‌خاطر بازی در مجموعه‌های طنز دههٔ ۱۳۸۰ مانند خانه به دوش (۱۳۸۳)، متهم گریخت (۱۳۸۴) و ترش و شیرین (۱۳۸۶) است. او به‌عنوان خواننده با گروه موسیقی بیان نیز همکاری داشته‌ است.

 

آلبوم عروسی شیک مریم امیرجلالی و همسر جذابش

آلبوم عروسی شیک مریم امیرجلالی و همسر جذابش

 

 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
16
5
پاسخ
شیک؟؟؟ والله عروسی مادربزرگ من زیباتر بود
ببخشید شما ها مال کدوم داهاتید که اینها براتون شیکه؟
عروسی مادربزرگ من هتل هیلتون بود این چیه اب کاسه کشیه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
0
13
پاسخ
داماد چقدر شبیه یوسف تیموری هست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
0
11
پاسخ
یوسف تیموری( بازیگر) چقدر شبیه داماده!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
1
1
پاسخ
عروس خانم موهاش رو حنا بسته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
1
7
پاسخ
تابناک جان آخه تو این و اضاع و احوال دنیا این یعنی چی ؟؟؟؟؟
