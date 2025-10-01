En
شباهت یهوییِ رپر محبوب دهه ۸۰ به امین حیایی!

اخیراً تصویری از ارمین زارعی، رپر محبوب دهه ۸۰، در فضای مجازی منتشر شده که توجه‌های زیادی را به خود جلب کرده است.
کاربران شبکه‌های اجتماعی به طرز جالبی به شباهت او با امین حیایی، بازیگر معروف سینما و تلویزیون، اشاره کردند.

 

شباهت یهوییِ رپر محبوب دهه ۸۰ به امین حیایی!

شباهت یهوییِ رپر محبوب دهه ۸۰ به امین حیایی!

