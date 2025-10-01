En
سد ماملو رسما از مدار خارج شد

هم اکنون ۸ درصد حجم مخزن سد ماملو پُر از آب است و ۹۲ درصد مخزن این سد خالی است.
سد ماملو رسما از مدار خارج شد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ از آنجایی که حجم مرده مخزن سد ماملو ۲۸ میلیون مترمکعب از آب کف مخزن را شامل می‌شود، درحال حاضر که ذخیره آبی این سد تنها ۱۹ میلیون مترمکعب است؛ این سد رسما از مدار بهره‌برداری خارج شده است.

سد ماملو که بر روی رودخانه جاجرود در حدود ۴۵ کیلومتری شرق تهران واقع شده، یکی از ۵ سد اصلی و مهم تأمین آب شرب استان تهران است. مساحت حوضه آبریز این سد که در سال ۱۳۸۶ به بهره برداری رسیده؛ ۱۷۵۰ کیلومتر مربع و متوسط جریان آب سالانه آن ۲۸۳ میلیون و ۸۰۰ هزار متر مکعب است.

در حال حاضر از مجموع حجم ۲۵۰ میلیون مترمکعبی مخزن سد ماملو، حدود ۱۹ میلیون مترمکعب آب پشت این سد ذخیره شده است. زمان مشابه سال گذشته حجم ذخایر آبی این سد ۳۷ میلیون مترمکعب بود که مقایسه این رقم با حجم ذخایر فعلی سد ماملو نشان می‌دهد وضعیت این سد حتی از سال خشک قبلی نیز بدتر است.

به عبارتی هم اکنون ۸ درصد حجم مخزن سد ماملو پُر از آب است و ۹۲ درصد مخزن این سد خالی است.

میانگین آمار ذخایر سد ماملو در شروع پاییز هر سال در آمار درازمدت ۱۰۲ میلیون مترمکعب بوده که مقایسه این رقم با میزان ذخیره فعلی این سد، نشان‌دهنده افت ۸۱ درصدی ذخایر آبی این سد است.

از آنجایی که حجم مرده مخزن سد ماملو ۲۸ میلیون مترمکعب از آب کف مخزن را شامل می‌شود، درحال حاضر که ذخیره آبی این سد تنها ۱۹ میلیون مترمکعب است؛ این سد رسما از مدار بهره‌برداری خارج شده است و حتی بخشی از حجم مرده مخزن خود را نیز از دست داده است.

حجمی از مخزن سد که مابین تراز کف مخزن (بستر رودخانه) و رقوم کف پایین‌ترین تخلیه کننده قابل مانور قرار می‌گیرد را حجم مرده یا غیرمفید مخزن در سد‌های بزرگ می‌نامند. یعنی امکان دریافت آب از سد ماملو تا زمانی که دوباره ورودی آب ناشی از بارش‌ها و فراتر رفتن حجم مخزن از ۲۸ میلیون مترمکعب را شاهد باشیم، وجود ندارد.

سد ماملو ذخایر آبی آب شرب
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
0
0
پاسخ
احداث سد اشتباه بزرگی است. علاوه بر تغییر اقلیم منطقه تامین آب را در فصل گرم تضمین نمی کند. آیا ساخت سد به فکر ایرانیان باستان نمی رسید که به سراغ قنات رفتند. راه حل ذخیره آب در کویر با حداکثر بهره وری احداث قنات های بزرگ به سبک نوین است. ما در تونل سازی و ایجاد تاسیسات در زیر زمین تجربه خوبی داریم که می توانیم برای ذخیره آب در زیر زمین استفاده کنیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
0
0
پاسخ
این آقایان بلد نیستند اگر نه بهترین راه این است که در کف مخزن سد چاه حفر کنند و آب آن را به تهران برسانند.
