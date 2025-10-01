En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قتل مرموز مرد صراف در وسط خیابان

مرد صراف که مجروح شده بود، از ماشین خود پیاده اما چند قدم آن‌طرف‌تر نقش برزمین شد. شاهدان از دور، قاتل را دیدند که در حال فرار از صحنه جنایت است.
کد خبر: ۱۳۳۱۶۸۱
| |
716 بازدید
قتل مرموز مرد صراف در وسط خیابان

به گزارش تابناک به نقل از همشهری؛ ساعت ۱۲ ظهر دیروز (سه‌شنبه) به بازپرس جنایی تهران خبر رسید که مرد صرافی، هدف شلیک ۲ گلوله قرار گرفته و به قتل رسیده است.

به محض دریافت این گزارش، تیم جنایی در محل حادثه حضور یافت.

بررسی‌ها حکایت از این داشت که مقتول در منطقه سعادت‌آباد صرافی داشت و ۳۵ ساله بود. او روز حادثه برای انجام کاری به غرب تهران رفت و در حال پارک ماشین خود بود که ناگهان فردی به سمت او تیراندازی کرد.

مرد صراف که مجروح شده بود، از ماشین خود پیاده، اما چند قدم آن‌طرف‌تر نقش برزمین شد. شاهدان از دور، قاتل را دیدند که در حال فرار از صحنه جنایت است.

از سوی دیگر در کنار مرد صراف، مقدار زیادی دلار و یورو افتاده بود که این موضوع نشان می‌دهد احتمالا انگیزه قاتل سرقت بوده، اما فرصت نکرده همه ارز‌ها را با خودش ببرد.

با این حال بررسی‌های تخصصی به شکل ویژه ادامه دارد تا اسرار این جنایت رازگشایی شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
قتل مرد صراف صرافی‌ سرقت قاتل انگیزه جنایت
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
محاکمه دو زن و سه مرد در قتل رئیس بانک
پیدا شدن جسد مینا دختر گمشده!
لحظات حمله دزدها به خانه نفیسه روشن و خفت کردنش
قتل دردناک پدر و مادر بدلیل اختلافات خانوادگی
فرار ۶ ساعته قاتل و پسرش با دستگیری پایان یافت
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۸ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۹ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۱ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۱ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۵۹ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۵۰ نظر)
قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟  (۴۷ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۵ نظر)
فرانسه تحت تأثیر اسرائیل به ایران خیانت کرد/ پاریس توافق با تهران را به شورای امنیت اطلاع نداد  (۴۳ نظر)
درخواست ۹ نفر از فدراسیون فوتبال برای دریافت ویزای آمریکا/ قرعه‌کشی جام جهانی در واشنگتن؛ محدودیت احتمالی برای ایران!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005aQj
tabnak.ir/005aQj