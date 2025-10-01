قتل مرموز مرد صراف در وسط خیابان

به گزارش تابناک به نقل از همشهری؛ ساعت ۱۲ ظهر دیروز (سهشنبه) به بازپرس جنایی تهران خبر رسید که مرد صرافی، هدف شلیک ۲ گلوله قرار گرفته و به قتل رسیده است.
به محض دریافت این گزارش، تیم جنایی در محل حادثه حضور یافت.
بررسیها حکایت از این داشت که مقتول در منطقه سعادتآباد صرافی داشت و ۳۵ ساله بود. او روز حادثه برای انجام کاری به غرب تهران رفت و در حال پارک ماشین خود بود که ناگهان فردی به سمت او تیراندازی کرد.
مرد صراف که مجروح شده بود، از ماشین خود پیاده، اما چند قدم آنطرفتر نقش برزمین شد. شاهدان از دور، قاتل را دیدند که در حال فرار از صحنه جنایت است.
از سوی دیگر در کنار مرد صراف، مقدار زیادی دلار و یورو افتاده بود که این موضوع نشان میدهد احتمالا انگیزه قاتل سرقت بوده، اما فرصت نکرده همه ارزها را با خودش ببرد.
با این حال بررسیهای تخصصی به شکل ویژه ادامه دارد تا اسرار این جنایت رازگشایی شود.