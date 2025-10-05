En
کد خبر:۱۳۳۱۶۸۰
ریتم؛

مینا ؛ همایون شجریان

مینا قطعه‌ای از همایون شجریان به زبان کردی است. این قطعه متفاوت را در تابناک می‌شنوید.
برچسب‌ها:
موسیقی موسیقی ایرانی موزیک ویدیو فیلم همایون شجریان موسیقی سنتی موسیقی سنتی ایرانی موزیک ویدیو لیریک لیریک آهنگ
