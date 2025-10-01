به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ در متن حکم فوق آمده است:
جناب آقای محمود خسروی وفا
رئیس محترم کمیته ملی المپیک
در اجرای جز (۱۴) بند (ب) ماده (۵) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ مجلس شورای اسلامی، به موجب این حکم به عنوان "عضو شورای عالی ورزش و تربیت بدنی" منصوب میشوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم انداز، سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظّله العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ با تشریک مساعی اعضای محترم شورا نسبت به مشارکت مؤثر در اتخاذ سیاستها و هماهنگ سازی فعالیتهای ورزش و تربیت بدنی کشور و رفع چالشها و موانع توسعه ورزشی اهتمام ورزید.
توفیقات روز افزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.
مسعود پزشکیان