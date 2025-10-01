En
حکم رئیس‌جمهور برای خسروی‌وفا

طی حکمی از سوی دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور، محمود خسروی وفا عضو شورای عالی ورزش و تربیت بدنی شد.
حکم رئیس‌جمهور برای خسروی‌وفا

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ در متن حکم فوق آمده است:

جناب آقای محمود خسروی وفا

رئیس محترم کمیته ملی المپیک

در اجرای جز (۱۴) بند (ب) ماده (۵) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ مجلس شورای اسلامی، به موجب این حکم به عنوان "عضو شورای عالی ورزش و تربیت بدنی" منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظّله العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ با تشریک مساعی اعضای محترم شورا نسبت به مشارکت مؤثر در اتخاذ سیاست‌ها و هماهنگ سازی فعالیت‌های ورزش و تربیت بدنی کشور و رفع چالش‌ها و موانع توسعه ورزشی اهتمام ورزید.

توفیقات روز افزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.

مسعود پزشکیان

