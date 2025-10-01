به گزارش تابناک به نقل از هم میهن؛ این روزها حرف درباره نسل زد زیاد است. آنقدر درباره این نسل و خصوصیاتش حرف و حدیث زیاد شد و آش آنقدر شور شد که دولت چهاردهم تصمیم گرفت در بحبوحه اسنپبک، خروج از انپیتی، ناترازی و... در اقدامی عاجل برای یک جوان نسل زدی حکم مشاور بزند.
برای شناخت خصوصیات ظاهری و رفتاری این نسل اگر در اطرافتان جوانی در چنین سن و سالی ندارید کافی است سری به پارکهای فناوری یا دانشگاه و کافههای شهر بزنید. به شما قول میدهم تصویری که میبینید با تیپ، ظاهر و رفتار آقای مشاور زمین تا آسمان متفاوت است.
تا آنجا که ما میدانیم نسل «زد» در دنیای دیجیتال به دنیا آمده است. این بچهها که حالا دیگر برای خودشان مرد و زنهایی شدهاند از کودکی با اینترنت، گوشی هوشمند و شبکههای اجتماعی بزرگ شدند. اما شوربختانه وقتی به صفحات امیررضا احمدی در شبکههای اجتماعی سر میزنیم ایشان هیچ درک درست و عمیقی از قابلیتهای نسلی خودش ندارد.
داشتن مشاور نسل زد برای دولت واجب است بر منکرش لعنت. اما حقیقت این است که اگر به رفتار، ظاهر و سکنات جناب مشاور نگاه کنیم ایشان در بهترین حالت میتواند مشاور نسل «وای» باشد.