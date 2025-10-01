En
«رز و جک» در پشت‌صحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»

​تصویری جالب و کمتر دیده شده از کیت وینسلت و لئوناردو دی‌کاپریو بازیگران نقش رز و جک را در پشت صحنه فیلم تایتانیک و در سال ۱۳۷۵ خواهید دید.
کد خبر: ۱۳۳۱۶۶۷
1145 بازدید

به گزارش تابناک؛ ​تصویری جالب و کمتر دیده شده از کیت وینسلت و لئوناردو دی‌کاپریو بازیگران نقش رز و جک را در پشت صحنه فیلم تایتانیک و در سال ۱۳۷۵ خواهید دید. 

 

«رز و جک» در پشت‌صحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»

«رز و جک» در پشت‌صحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»

تایتانیک کیت وینسلت لئوناردو دی‌کاپریو
