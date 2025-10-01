En
قیمت خودرو امروز 9 مهر ماه

قیمت خودرو امروز 9 مهر 1404 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
قیمت خودرو امروز 9 مهر ماه

قیمت خودرو امروز 9 مهر 1404 در حالی اعلام شد که بازار خودرو نوسانات متناقضی را به نمایش گذاشت. گرچه تحولات اخیر متغیرهای اثرگذار بر بازار خودرو زمینه بروز نوسانات مقطعی و هیجانی را فراهم کرده است، اما تحلیل کارشناسان حاکی از آن است که برخلاف دوره‌های گذشته، این تحولات در کوتاه‌مدت منجر به جهش ناگهانی و افسارگسیخته قیمت‌ها نخواهند شد.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، کارشناسان صنعت خودروسازی هشدار داده‌اند که در صورت کاهش عرضه خودرو تحت تاثیر تحولات سیاسی اخیر، در بازه میان‌مدت نگاه سرمایه‌ای به خودرو پررنگ‌تر خواهد شد و بازار با جهشی تازه و کامل در قیمت‌ها روبه‌رو می‌شود.

قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو امروز 9 مهر ماه

پژو 207 موتور TU3 سردمدار تغییرات قیمتی میان خودروهای داخلی بود. این هاچ‌بک داخلی رشد 15 میلیون تومانی را تجربه کرد و روی شاخص 842 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، شاهین اتوماتیک G، افزایش قیمت 13 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ معاملاتی یک میلیارد و 153 میلیون تومان در معاملات روز جاری حاضر شود.

برخی خودروهای داخلی روندی کاهشی را در پیش گرفتند. بر این اساس، شاهین اتوماتیک پلاس هشت میلیون تومان ارزان شد تا با برچسب قیمتی یک میلیارد و 452 میلیون تومان معامله شود. از طرفی، ری‌را کاهش قیمت هفت میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 739 میلیون تومان خرید و فروش شود.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو امروز 9 مهر ماه

دیگنیتی پرستیژ کاهش قیمت 90 میلیون تومانی را تجربه کرد و روی شاخص دو میلیارد و 720 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، تیپ دیگری از این خودرو یعنی دیگنیتی پرایم 10 میلیون تومان گران شد و روی قله دو میلیارد و 210 میلیون تومان ایستاد.

میان محصولات مدیران خودرو، آریزو 8 رشد 40 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با قیمت سه میلیارد و 540 میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، X22 پرو دستی افت قیمت 10 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ یک میلیارد و 285 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی حاضر شود.

در سبد محصولات کرمان موتور، کی‌ام‌سی T8 و کی‌ام‌سی X5 روندی صعودی و کی‌ام‌سی SR3 روندی نزولی را تجربه کردند. بر همین مبنا، کی‌ام‌سی T8 افزایش قیمت 60 میلیون تومانی را تجربه کرد و روی شاخص دو میلیارد و 340 میلیون تومان ایستاد. کی‌ام‌سی X5 رشد 35 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با برچسب قیمتی دو میلیارد و 280 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود. همچنین کی‌ام‌سی  SR3 که تا روز گذشته با نرخ یک میلیارد و 695 میلیون تومان معامله می‌شد، در روز جاری 20 میلیون تومان ارزان شد و به نرخ معاملاتی یک میلیارد و 675 میلیون تومان تنزل پیدا کرد.
 

