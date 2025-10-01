جزئیات جلسه علی لاریجانی با اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت نشست این کمیسیون با علی لاریجانی با محوریت مقاومت ملی برگزار شد و دو طرف بر ضرورت تقویت همبستگی اجتماعی و مقابله با بدعهدی‌های غرب تأکید کردند.

نشست مشترک اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی با تمرکز بر موضوع مقاومت ملی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار تابناک، در این جلسه، نمایندگان بر لزوم توجه به نیروهای مسلح، تقویت بنیه دفاعی، تحکیم همبستگی اجتماعی، رسیدگی به مطالبات مردم و مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی و بدعهدی‌های غرب تأکید کردند.

علی لاریجانی نیز مهم‌ترین مسئله کشور را «مقاومت ملی» دانست و تصریح کرد که پیروزی بر دشمن تنها از مسیر یکپارچگی اجتماعی و سیاسی در سطح ملی محقق خواهد شد.

روح‌الله نجابت، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره نشست مشترک اعضای این کمیسیون با دبیر شورای عالی امنیت ملی در گفتگو با تابناک اظهار داشت: «اگر بخواهیم جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی را خلاصه کنیم، دقیق‌ترین عبارت تأکید طرفین بر موضوع مقاومت ملی بود.

وی ادامه داد: اعضای کمیسیون امنیت ملی در این نشست با توجه به اولویت و ضرورت، بر چند محور مهم تأکید داشتند؛ از جمله تحکیم همبستگی اجتماعی و نظارت بر بازار در کنار تقویت نیروهای مسلح و بنیه دفاعی، مقابله با جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی و همچنین مقابله با بدعهدی‌ و تخاصم غربی‌ها.

نجابت متذکر شد: در این جلسه دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز با به‌کار بردن این تعبیر که مهم‌ترین مسئله کشور در حال حاضر مقاومت ملی است، بر ضرورت ارتقا همبستگی و یکپارچگی اجتماعی میان گروه‌ها و نیروهای مختلف داخلی تأکید کرده و افزود که پیروزی و غلبه بر دشمن جز از مسیر همبستگی در فضای اجتماعی و سیاسی امکان‌پذیر نخواهد بود. بحث‌های مفصل‌تری نیز در موضوع امنیت ملی کشور مطرح شد که در جای خود باید به آنها پرداخته شود.»