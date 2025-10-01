عکس زیبا از گران قیمت ترین گل جهان!

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u06af\u0644 \u00ab\u0631\u0632 \u0698\u0648\u0644\u06cc\u062a\u00bb \u06af\u0631\u0627\u0646 \u0642\u06cc\u0645\u062a\u200c\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u06af\u0644 \u062f\u0631 \u062c\u0647\u0627\u0646!\n\u062f\u0644\u06cc\u0644 \u06af\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0648\u062f\u0646 \u0622\u0646 \u0645\u062f\u062a \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0637\u0648\u0644\u0627\u0646\u06cc \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u06cc\u0627\u0632\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u06af\u0644 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0631\u0634\u062f \u0648 \u0634\u06a9\u0648\u0641\u0627 \u0634\u062f\u0646 \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u062f\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f1\u06f5 \u0633\u0627\u0644 \u0645\u06cc\u200c\u0631\u0633\u062f. \u00a0\n\u06cc\u06a9 \u062f\u0633\u062a\u0647 \u06af\u0644 \u06a9\u0648\u0686\u06a9 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u06af\u0644 \u062d\u062f\u0648\u062f \u06f1\u06f5\u06f0 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u06cc\u0648\u0631\u0648 \u0642\u06cc\u0645\u062a \u062f\u0627\u0631\u062f!\n