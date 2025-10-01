En
عکس زیبا از گران قیمت ترین گل جهان!

تصویری از گل «رز ژولیت» گران قیمت ترین گل در جهان را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۱۳۳۱۶۳۳
3 بازدید

عکس زیبا از گران قیمت ترین گل جهان!

به گزارش تابناک، گل «رز ژولیت» گران قیمت‌ترین گل در جهان!

دلیل گران بودن آن مدت زمان طولانی مورد نیازی است که این گل برای رشد و شکوفا شدن نیاز دارد که به بیش از ۱۵ سال می‌رسد.  

یک دسته گل کوچک از این گل حدود ۱۵۰ میلیون یورو قیمت دارد!

گل گل رز رز ژولیت گران قیمت گران قیمت ترین گل
