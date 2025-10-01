عکس | پوستر جدید سایت رهبر انقلاب: خدا با ماست

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0632\u06cc \u0627\u0632 \u067e\u0648\u0633\u062a\u0631 \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0627\u0646\u062a\u0634\u0627\u0631 \u06cc\u0627\u0641\u062a\u0647 \u062f\u0631 \u0633\u0627\u06cc\u062a \u0631\u0647\u0628\u0631\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0627 \u0628\u062e\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u067e\u06cc\u0627\u0645 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u062a \u0647\u0641\u062a\u0647 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u062f.