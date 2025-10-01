En
عکس | پوستر جدید سایت رهبر انقلاب: خدا با ماست

تصویزی از پوستر جدید انتشار یافته در سایت رهبری: خدا باماست
عکس | پوستر جدید سایت رهبر انقلاب: خدا با ماست

به گزارش تابناک، تصویزی از پوستر جدید انتشار یافته در سایت رهبری را با بخشی از پیام رهبر انقلاب به مناسبت هفته دفاع مقدس مشاهده می‌کنید.

tabnak.ir/005aPu