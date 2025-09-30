En
لحظه احساسی دیدار مورینیو با یک زن خاص + عکس

نشست خبری پیش از دیدار چلسی و بنفیکا در لیگ قهرمانان اروپا با صحنه‌ای احساسی همراه شد؛ جایی که ژوزه مورینیو در بازگشت به استمفورد بریج، پس از سال‌ها با ترسا کانِلی عضو باسابقه باشگاه چلسی روبه‌رو شد و با آغوشی گرم از او قدردانی کرد.
لحظه احساسی دیدار مورینیو با یک زن خاص + عکس

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی، نشست خبری پیش از دیدار حساس چلسی و بنفیکا در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا، صحنه‌ای متفاوت و احساسی را رقم زد. ژوزه مورینیو، سرمربی پرتغالی و محبوب آبی‌های لندن، در بازگشت دوباره‌اش به استمفورد بریج با «ترسا کانِلی» عضو باسابقه کادر اداری باشگاه روبه‌رو شد و فضایی صمیمی در حاشیه مراسم به وجود آمد.

کانِلی بیش از ۴۸ سال است در چلسی فعالیت می‌کند و دومین عضو قدیمی باشگاه محسوب می‌شود. او در سالن کنفرانس خیلی ساکت گوشه‌ای ایستاده بود، اما وقتی مورینیو چشمش به او افتاد، با آغوشی باز به سمتش رفت، او را محکم در آغوش گرفت و از دوست قدیمی‌اش قدردانی کرد.

این صحنه مورد توجه رسانه‌ها و هواداران قرار گرفت؛ چرا که نشان داد «آقای خاص» در کنار کاریزما و موفقیت‌های ورزشی‌اش، همچنان انسانی باوقار و قدردان روابط انسانی است.

