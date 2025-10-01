وقتی داشتم روتین روزانه اخبار عاشقانه خودرو را نگاه میکردم، مطلبی برق را به چشمانم برگرداند، مرسدس بازهم موتور ۸ سیلندر می‌سازد، این برای یک عاشق خودرو یعنی روز جشن!

از دایملر آ گ به تمام دنیا ، من برگشتم !

amg c63 مدل 2020

همیشه در ابتدای خبر مینویسم " به گزارش تابناک " ؛ اما اینبار میخواهم بنویسم به گزارش خبرنگار دل باخته مرسدس بنز شاغل در تابناک : چند سال اخیر برای مرسدس-ای‌ام‌جی، شاخه اسپرت و پرقدرت مرسدس‌بنز، روز‌های پر فراز و نشیبی بوده است. برندی که سال‌ها با غرش موتور‌های V ۸ و V ۱۲ شناخته می‌شد، ناگهان با تصمیمی جنجالی مسیر متفاوتی را برگزید: معرفی C ۶۳ جدید با موتور چهار سیلندر توربوشارژ. تصمیمی که گرچه با هدف همسویی با قوانین سختگیرانه آلایندگی و کاهش مصرف سوخت گرفته شد، اما به مذاق طرفداران سنتی خوش نیامد. کاهش استقبال مشتریان و تخفیف‌های سنگین روی این مدل نشان داد که «احساس» همان چیزی است که مشتریان AMG حاضر نیستند به راحتی از دست بدهند.

در این میان، فراخوان گسترده برای ابرخودروی AMG One به دلیل خطر آتش‌سوزی، ضربه دیگری به اعتباری بود که AMG طی دهه‌ها با عرق و دود لاستیک ساخته بود. پروژه‌ای که قرار بود موتور فرمول یک را به خیابان بیاورد، بیش از آنکه یادآور نوآوری باشد، به مثالی از پیچیدگی بیش از حد تبدیل شد.

اما همه خبر‌ها هم تلخ نیستند. حالا مرسدس خبر داده که موتور V ۸ جدیدی در راه است؛ موتوری که قدرت بیشتر، مصرف کمتر و آلایندگی پایین‌تری دارد و با استاندارد سختگیرانه یورو ۷ سازگار خواهد بود. این خبر همان جرقه‌ای است که دوباره قلب عاشقان مرسدس را به تپش انداخته است. برای کسانی که عاشق غرش بی‌بدیل V ۸ هستند، شنیدن این خبر چیزی کمتر از یک بازگشت به خانه نیست.



برای طرفداران بنز، AMG فقط یک زیرمجموعه یا یک نشان تجاری نیست؛ نماد هیجان، عشق و رانندگی خالص است. صدای بم و کوبنده V ۸ وقتی در تونل می‌پیچد، فراتر از یک صدای موتور است؛ بخشی از خاطرات، رویا‌ها و سبک زندگی هزاران نفر در سراسر جهان است. بسیاری از خریداران AMG می‌گویند اگر قرار باشد خودرو فقط وسیله‌ای برای جابه‌جایی باشد، دیگر نیازی به پرداخت بهای بالای یک AMG نیست. آنچه آنها می‌خرند، حس منحصر‌به‌فرد رانندگی و پیوندی عاطفی با ماشین است.

تصور کنید دوباره در پشت فرمان C ۶۳ بنشینید، دکمه استارت را بفشارید و آن صدای آشنا در کابین طنین‌انداز شود. این همان لحظه‌ای است که عاشقان AMG دوباره زنده می‌شوند و می‌فهمند هنوز هم برند محبوب‌شان روح خود را نفروخته است.



از دسامبر ۲۰۲۵ تغییر مهمی هم در مدیریت AMG رخ خواهد داد. میشائیل شیبه، مدیرعامل فعلی، به هیئت‌مدیره مرسدس منتقل می‌شود و جانشین او هنوز معرفی نشده است. مدیر جدید باید میان دو دنیای متفاوت تعادل برقرار کند: دنیای عاشقان موتور‌های ۶ و ۸ سیلندر که به غرش و قدرت اهمیت می‌دهند، و دنیای طرفداران آینده‌نگر که خودرو‌های برقی و فناوری‌های پاک را می‌طلبند.

این یک کار ساده نیست. اما بازگشت V ۸ نشان می‌دهد مرسدس تصمیم گرفته احساس و عشق مشتریان قدیمی خود را هم فراموش نکند. حتی اگر آینده الکتریکی اجتناب‌ناپذیر باشد، هنوز جایی برای موتور‌های پرحجم و پرشور وجود دارد.



در کنار بازگشت V ۸، پروژه‌های برقی AMG نیز ادامه دارد. قرار است کانسپت GT XX به یک سدان اسپرت برقی و حتی نسخه‌ای شاسی‌بلند تبدیل شود. مرسدس وعده داده «بهترین V ۸ برقی بازار» را بسازد؛ وعده‌ای که هم امیدبخش است و هم با تردید‌هایی همراه. آیا صدای مصنوعی و تعویض دنده شبیه‌سازی‌شده می‌تواند جای حس واقعی موتور بنزینی را بگیرد؟ بسیاری از علاقه‌مندان شک دارند.

با این حال، مرسدس تأکید کرده که ساخت پروژه‌ای مانند AMG One دیگر تکرار نخواهد شد، چرا که قوانین آلایندگی روزبه‌روز سختگیرانه‌تر می‌شوند. اما همین که امروز خبر بازگشت یک V ۸ تازه شنیده می‌شود، کافی است تا دوباره لبخند به لب‌های طرفداران بیاید.



مرسدس-ای‌ام‌جی حالا در نقطه عطفی مهم ایستاده است؛ نقطه‌ای میان گذشته پرافتخار و آینده‌ای سراسر تغییر. بازگشت موتور V ۸ نه فقط یک تصمیم فنی، بلکه پاسخی به عشق و وفاداری هزاران طرفدار در سراسر دنیاست. شاید دوران موتور‌های ۱۲ سیلندر رو به پایان باشد، اما هنوز هم می‌توان امیدوار بود که صدای غرش AMG، قلب خیابان‌ها را بلرزاند. برای عاشقان بنز، این خبر چیزی کمتر از یک جشن نیست؛ جشن بازگشت به اصالت.

از تو ممنونم مرسدس، من هنوز هم مانند روز‌های کودکی عاشقت هستم، مثل همان روز‌هایی که پدربزرگم با بنز ۵۰۰ اس‌ای ال آبی اش دنیا را برایم قشنگ‌تر می‌کرد یا آن روز‌هایی که برای فقط ۱۰ دقیقه پشت فرمان تو نشستن حاضر بودم ساعت‌ها صبر کنم تا دایی‌ام خوابش ببرد و سوئیچ ماشینش را با همدستی پدر بزرگم یواشکی بردارم، من هنوز هم عاشقانه در خیابان‌ها، اتوبان‌ها و حتی فیلم‌ها به دنبال شنیدن صدای غرش موتور‌های ۶ و ۸ سیلندر تو هستم، حتی اگر دنیا و شرایط اقتصادی‌ام اجازه ندهد مالک تو باشم ...