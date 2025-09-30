رد رشوه ۲ میلیاردی قاچاقچیان ازسوی مأموران پلیس

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سرهنگ محمود ریاحی اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر فریمان هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک خودرو مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

معاون هماهنگ‌کننده انتظامی خراسان رضوی بیان کرد: در بازرسی از خودرو بیش از ۵۳ کیلوگرم موادمخدر صنعتی کشف و ۲ متهم دستگیر شدند.

وی گفت: متهمان برای رهایی از قانون قصد داشتند ۲ میلیارد ریال رشوه پرداخت کنند که مأموران وظیفه‌شناس با ثبت صورتجلسه و هماهنگی سلسله مراتب، موضوع را به پرونده ضمیمه کردند.

ریاحی افزود:متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.