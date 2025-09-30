قطر طرح صلح ترامپ را به حماس تحویل داد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، «محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی» وزیر خارجه قطر در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت که دیروز طرح پیشنهادی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را به هیأت مذاکرهکننده حماس تحویل داده است و درباره کلیات طرح با آنها گفتوگو کردهاند.
وی گفت: ما از همگان انتظار داریم که به طور سازنده و با هدف استفاده از فرصت پایان دادن به جنگ، به این طرح نگاه کنند؛ تا کنون از پاسخ حماس که نیازمند توافق با همه گروههاست، اطلاعی نداریم.
آل ثانی افزود: طرح ترامپ هدف اصلی یعنی پایان دادن به جنگ غزه را محقق میکند و برخی مسائل نیز وجود دارد که نیاز به توضیح و مذاکره دارد. ما و مصر در نشست دیروز به حماس توضیح دادیم که هدف اصلی ما توقف جنگ است، برخورد حماس، مسئولانه بود و قول داد که طرح را بررسی میکند.
وزیر امور خارجه قطر تأکید کرد: تمرکز اصلی دولت قطر در حال حاضر بر چگونگی پایان دادن به رنج فلسطینیان در غزه و پایان دادن به جنگ، گرسنگی، کشتار و کوچاندن اجباری در غزه است، آنچه دیروز مطرح شد اصول و ارکان طرح بود که نیازمند بررسی جزئیات و نحوه کار بر روی آن است.
آل ثانی همچنین گفت: کشورهای عربی و اسلامی تلاش خود را برای حفظ فلسطینیان در سرزمین خود و دستیابی به راهحل دو دولتی به کار بستند، مرحله کنونی مهم و بخشی از مذاکرات است، بایستی مسیر کنونی را موثر و موفق کنیم، بند روشن این طرح توقف جنگ است و مسئله عقبنشینی نیاز به توضیحات و بررسی دارد، درباره دولت فلسطینی در غزه نیز که در طرح ذکر شده با واشنگتن بحث و گفتوگو خواهد شد و ارتباطی به اسرائیل ندارد، این طرح همچنان در مرحله ابتدایی و نیازمند توسعه است و ما برای ایجاد روندی برای حفظ حقوق فلسطینیان تلاش میکنیم و اگر این طرح پذیرفته شود، کشورهای عربی و اسلامی از مشارکت در آنچه از فلسطینیان حمایت میکند، استقبال میکنند و مصر ترکیه در نشستهای امروز با فلسطینیان برای دستیابی به راهحلهای بهتر مشارکت دارند.
وی همچنین با اشاره به عذرخواهی «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی از قطر گفت: عذرخواهی نتانیاهو لطف نیست بلکه ابتداییترین و مهمترین تعهد برای عدم تجاوز مجدد علیه قطر است.