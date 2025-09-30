En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قطر طرح صلح ترامپ را به حماس تحویل داد

نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر با اشاره به تحویل طرح پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا درباره پایان جنگ غزه به جنبش حماس، گفت که هنوز از پاسخ حماس اطلاعی ندارند.
کد خبر: ۱۳۳۱۶۱۸
| |
384 بازدید
|
۱
قطر طرح صلح ترامپ را به حماس تحویل داد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، «محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی» وزیر خارجه قطر در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت که دیروز طرح پیشنهادی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را به هیأت مذاکره‌کننده حماس تحویل داده‌ است و درباره کلیات طرح با آن‌ها گفت‌وگو کرده‌اند.

وی گفت: ما از همگان انتظار داریم که به طور سازنده و با هدف استفاده از فرصت پایان دادن به جنگ، به این طرح نگاه کنند؛ تا کنون از پاسخ حماس که نیازمند توافق با همه گروه‌هاست، اطلاعی نداریم.

آل ثانی افزود: طرح ترامپ هدف اصلی یعنی پایان دادن به جنگ غزه را محقق می‌کند و برخی مسائل نیز وجود دارد که نیاز به توضیح و مذاکره دارد. ما و مصر در نشست دیروز به حماس توضیح دادیم که هدف اصلی ما توقف جنگ است، برخورد حماس، مسئولانه بود و قول داد که طرح را بررسی می‌کند.

وزیر امور خارجه قطر تأکید کرد: تمرکز اصلی دولت قطر در حال حاضر بر چگونگی پایان دادن به رنج فلسطینیان در غزه و پایان دادن به جنگ، گرسنگی، کشتار و کوچاندن اجباری در غزه است، آنچه دیروز مطرح شد اصول و ارکان طرح بود که نیازمند بررسی جزئیات و نحوه کار بر روی آن است.

آل ثانی همچنین گفت: کشورهای عربی و اسلامی تلاش خود را برای حفظ فلسطینیان در سرزمین خود و دستیابی به راه‌حل دو دولتی به کار بستند، مرحله کنونی مهم و بخشی از مذاکرات است، بایستی مسیر کنونی را موثر و موفق کنیم، بند روشن این طرح توقف جنگ است و مسئله عقب‌نشینی نیاز به توضیحات و بررسی دارد، درباره دولت فلسطینی در غزه نیز که در طرح ذکر شده با واشنگتن بحث و گفت‌وگو خواهد شد و ارتباطی به اسرائیل ندارد، این طرح همچنان در مرحله ابتدایی و نیازمند توسعه است و ما برای ایجاد روندی برای حفظ حقوق فلسطینیان تلاش می‌کنیم و اگر این طرح پذیرفته شود، کشورهای عربی و اسلامی از مشارکت در آنچه از فلسطینیان حمایت می‌کند، استقبال می‌کنند و مصر ترکیه در نشست‌های امروز با فلسطینیان برای دستیابی به راه‌حل‌های بهتر مشارکت دارند.

وی همچنین با اشاره به عذرخواهی «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از قطر گفت: عذرخواهی نتانیاهو لطف نیست بلکه ابتدایی‌ترین و مهم‌ترین تعهد برای عدم تجاوز مجدد علیه قطر است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ترامپ اسرائیل غزه توافق حماس قطر خبر فوری
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
عکس: تدریس علم اصول ریاضیات و فیزیک ولایی/ قم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رایزنی وزرای خارجه آمریکا و فرانسه درباره ایران
عکس: رژیم صهیونیستی با پخش هوایی اعلامیه به ساکنان شمال غزه دستور تخلیه داد.
واکنش انگلیس به طرح ترامپ درباره غزه
لحظه عذرخواهی نتانیاهو از قطر + عکس
ترامپ به حماس ضرب‌الاجل ۴ روزه داد!
ترامپ: حماس نمی‌تواند در غزه بماند
ترامپ: به توافق نزدیک شده‌ایم!
انتشار جزئیاتی از طرح جدید ترامپ برای غزه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
وحید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
0
پاسخ
اعوذ بالله من الشیطان رجیم
بزرگترین پایگاه آمریکا
عاشق طالبان ....
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
استایل سنتیِ «مامان صدیقه» سریال بچه مهندس
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
پاسخ پزشکیان به سوال مجری آمریکایی درباره مهسا امینی
اولیانوف ابطال مکانیسم اسنپ‌بک را کلید زد
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت
عکس‌العمل پزشکیان پس از مشاهده تاسیسات اتمی زیرزمینی جدید
محسن رضایی: صهیونیست‌ها دوباره می‌خواهند شانس نظامی‌شان را علیه ایران امتحان کنند
پیش‌بینی قیمت طلا و سکه در روز دوشنبه ۷ مهر
جاسوس «معتمد» موساد در ایران اعدام شد
مادر جاستین بیبر: برای پسرم دعا کنید
فرانسه تحت تأثیر اسرائیل به ایران خیانت کرد/ پاریس توافق با تهران را به شورای امنیت اطلاع نداد
جهانگیر: با مکانیسم ماشه دنیا به آخر نمی‌رسد/۱۰ بار قصاص و حکم ۱۰ سال حبس برای کلثوم اکبری
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم
سبزیجاتی که وزن را ذوب می‌کنند
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۸ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۹ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۴۰ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۸ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۹۸ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۳ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۶۷ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۵۷ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۰ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005aPi
tabnak.ir/005aPi