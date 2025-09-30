En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

لحظه عذرخواهی نتانیاهو از قطر + عکس

کاخ سفید تصویری منتشر کرده که نشان می‌دهد نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در تماس تلفنی با نخست‌وزیر قطر، بابت حمله و تجاوز هوایی اخیر به دوحه عذرخواهی کرده است.
کد خبر: ۱۳۳۱۶۱۴
| |
1405 بازدید
لحظه عذرخواهی نتانیاهو از قطر + عکس

به گزارش تابناک، این تصویر که کاخ سفید آن را منتشر کرده، لحظه‌ای را نشان می‌دهد که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در تماس تلفنی با نخست‌وزیر قطر، بابت حمله و تجاوز هوایی اخیر به دوحه عذرخواهی کرده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا کاخ سفید ترامپ نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل عذرخواهی قطر حمله دوحه
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
عکس: تدریس علم اصول ریاضیات و فیزیک ولایی/ قم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قطر طرح صلح ترامپ را به حماس تحویل داد
کاخ سفید: نتانیاهو دیگر به قطر حمله نمی‌کند
نتانیاهو دوباره قطر را تهدید به حمله کرد
نتانیاهو در حضور ترامپ از قطر عذرخواهی کرد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۸ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۸ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۴۰ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۸ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۹۸ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۳ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۶۷ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۵۷ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005aPe
tabnak.ir/005aPe