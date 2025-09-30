در شرایطی ادعای نزدیک‌بودن تجاوز دوباره صهیونیست‌ها به ایران مطرح است، آمادگی کامل نیروهای مسلح برای مقابله‌به مثل، از اهمیت بالایی برخوردار است.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ در شرایطی که تهدید مقامات صهیونیست و تحلیل برخی کارشناسان، ادعای نزدیک‌بودن تجاوز دوباره صهیونیست‌ها به ایران را مطرح می‌کنند، آمادگی کامل نیروهای مسلح برای مقابله‌به مثل، از اهمیت بالایی برخوردار بوده و می‌تواند برنامه دشمن را خنثی کند.

امیر سرلشکر «سیدعبدالرحیم موسوی» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، امروز، از یگان‌های سطحی، زیرسطحی، تکاوری و پروازی نیروهای دریایی ارتش و سپاه در بندرعباس‌ بازدید به عمل آورد.

سرلشکر موسوی پس از این بازدید، با تاکید بر اینکه بعد از جنگ ۱۲ روزه اقدامات ‌فوق‌العاده‌ای در نیروهای مسلح انجام شده است اظهار کرد: «نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در آمادگی کامل برای درگیری احتمالی در آینده هستند».

سرلشکر موسوی چندی پیش در دیدار سردار سرلشکر پاکپور ، فرمانده کل سپاه با اشاره به وضعیت خوب کشور در زمینه «تقویت، نوسازی و بِروزرسانی سامانه‌ها و تجهیزات دفاعی» تصریح کرد: «نیروهای مسلح برای مقابله مقتدرانه با هرگونه تهدید و تجاوز احتمالی آمادگی کامل دارند».

اعلام آمادگی نیروهای مسلح فقط محدود به سرلشکر موسوی نبوده و سایر فرماندهان ارشد نظامی نیز این آمادگی را اعلام داشته‌اند. این آمادگی اهرم بسیار مهمی برای بازدارندگی نظامی و امنیتی کشور در برابر تهاجمات دشمن در آینده خواهد بود؛ خاصه آنکه برخی تحلیل‌گران و مقامات صهیونیست، تجاوز مجدد اسرائیل به ایران در آینده را محتمل ارزیابی کرده‌اند.

نباید قدرت ایران را دست‌کم گرفت

با این حال دشمن صهیونی می‌داند در صورت تجاوز مجدد، باید منتظر چه عواقب سنگینی باشد که ابعاد آن بسیار متفاوت‌تر از جنگ دوازده‌روزه خواهد بود. در همین باره «دنیس سیترینوویچ» رییس پیشین بخش ایران در اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی، اخیراً طی تحلیلی با تاکید بر اینکه «نباید قدرت جمهوری اسلامی را دست‌کم گفت» تصریح کرد: «تجربه نشان داده که رژیم ایران قدرت‌مندتر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد».

این مقام سابق رژیم صهیونیستی با اشاره به متفاوت‌بودن حمایت آمریکا از اسرائیل در صورت بروز جنگ جدید، تاکید کرد: «با توجه به تمرکز دولت جدید آمریکا بر مسائل دیگر، از ونزوئلا تا تهاجم روسیه به اوکراین، میزان حمایت آمریکا از اسرائیل در جنگ بعدی نامشخص است».