بازار خودرو ایران در آستانه ورود یکی دیگر از کراس‌اوور‌های تازه‌نفس است؛ این بار با نامی که برای علاقه‌مندان به خودرو‌های آلمانی خاطره‌انگیز است: فولکس‌واگن تایرون. براساس اطلاعات به دست آمده از روند واردات، یکی از شرکت‌های واردکننده داخلی قصد دارد این محصول را در دو تیپ مختلف به ایران بیاورد.

به گزارش تابناک : فولکس‌واگن بدون شک یکی از برند‌های معتبر و باسابقه آلمان است؛ برندی که دهه‌هاست با خودرو‌هایی مانند گلف، پاسات و تیگوان توانسته شهرت جهانی به دست آورد. اما باید یک حقیقت را پذیرفت: بیشتر آنچه امروز با نام فولکس‌واگن وارد بازار ایران می‌شود، نه از آلمان، بلکه از خطوط تولید چین راهی کشورمان خواهد شد.

تایرون نیز استثنا نیست. این خودرو نخستین بار در سال ۲۰۱۸ صرفاً برای بازار چین توسعه داده شد و حالا نسل دوم آن، که در نمایشگاه پاریس ۲۰۲۴ معرفی شد، علاوه بر آلمان و مکزیک، در همکاری با FAW چین هم ساخته می‌شود؛ بنابراین شاید برای عاشقان فولکس‌واگن کمی سخت باشد که باور کنند خودرویی با نشان اصیل آلمانی، در عمل «محصولی چینی با مجوز فولکس‌واگن» است. البته همین واقعیت طنز تلخ ماجراست: خودروی آلمانی روی کاغذ، اما چینی در شناسنامه تولید.

شرکت واردکننده ایرانی تایرون را در دو تیپ L۳۰۰ و L۳۳۰ سفارش‌گذاری کرده است.

نسخه ۲ لیتری: با قدرت ۱۸۳ اسب‌بخار و گشتاور ۳۲۰ نیوتن‌متر، مجهز به گیربکس ۷ سرعته دوکلاچه‌تر، نیروی خود را به چرخ‌های جلو منتقل می‌کند.

نسخه ۱.۵ لیتری: با قدرت ۱۶۰ اسب‌بخار و گشتاور ۲۵۰ نیوتن‌متر، آن هم با همان گیربکس دوکلاچه.

سیستم تعلیق تایرون در جلو مک‌فرسون و در عقب مولتی‌لینک است؛ ترکیبی که نوید راحتی سواری به‌خصوص در جاده‌ها را می‌دهد.

هرچند هنوز مشخص نیست دقیقاً کدام تیپ‌ها وارد ایران خواهند شد، اما در نسخه‌های فول‌آپشن می‌توان انتظار داشت لیست بلندبالایی از تجهیزات به دست مشتریان برسد:

صندلی‌های برقی جلو با گرمکن و حافظه.

گرمکن فرمان، سقف پانورامای برقی.

نمایشگر‌های لمسی نسل جدید (برای راننده و حتی شاگرد).

کلاستر دیجیتال و نورپردازی داخلی.

رادار خط‌خوان، کروز کنترل تطبیقی، رادار نقطه کور و سیستم اتوپارک،

۷ کیسه هوا، هدآپ دیسپلی، دوربین ۳۶۰ درجه و حتی دوربین ثبت وقایع.

این لیست بلند امکانات نشان می‌دهد که فولکس‌واگن تایرون تلاش کرده تا در بازار رقابتی چین و حالا ایران، چیزی از رقبای کره‌ای و چینی خود کم نداشته باشد.

تایرون یک کراس‌اوور C-SUV محسوب می‌شود و در بازار چین قیمتی بین ۲۰ تا ۳۰ هزار یورو دارد. این بازه قیمتی در ایران، بسته به تعرفه‌ها و شرایط واردات، می‌تواند آن را در سطح قیمتی مشابه با برخی کراس‌اوور‌های کره‌ای یا حتی چینی پرفروش قرار دهد. گفته می‌شود تیپ پایه احتمالاً در سامانه فروش خودرو‌های عادی عرضه شود، در حالی که نسخه‌های فول‌آپشن برای جانبازان در سامانه مخصوص خودرو‌های وارداتی در نظر گرفته خواهد شد.

نکته مهم و شاید کمی طنزآمیز ماجرا اینجاست: فولکس‌واگن برای بسیاری از مشتریان ایرانی نماد اصالت آلمانی است، اما واقعیت بازار این است که تایرون، هرچند با نشان فولکس، محصولی است که در چین طراحی و تولید می‌شود. این مسئله شاید برای بسیاری از علاقه‌مندان خودرو‌های آلمانی کمی سنگین باشد؛ چراکه روح «خودروی آلمانی اصیل» را بیشتر در محصولاتی می‌بینند که از وولفسبورگ آلمان بیرون آمده‌اند، نه از خط تولید FAW در چین.

شاید وقت آن رسیده که خریداران ایرانی، همانند بازار‌های جهانی، کم‌کم بپذیرند که مرز‌های سنتی بین «آلمانی، کره‌ای یا چینی» در حال از بین رفتن است. برند‌ها به دنبال تولید جهانی هستند و بازار ایران هم از این قاعده مستثنی نیست.( خودم که هیچ وقت نمیپذیرم )

فولکس‌واگن تایرون به‌عنوان یک کراس‌اوور C-SUV مدرن با امکانات متنوع، مصرف بهینه و طراحی به‌روز، می‌تواند تنوع بازار ایران را افزایش دهد. اما واقعیت این است که تایرون بیش از آنکه «یک فولکس‌واگن آلمانی» باشد، یک «چینی تحت لیسانس» است؛ بنابراین خریداران باید بدانند که اگرچه نشان فولکس روی کاپوت نشسته، اما آنچه در عمل دریافت می‌کنند، محصولی است با DNA مشترک آلمانی ـ چینی. شاید این واقعیت برای بسیاری از طرفداران فولکس‌واگن سخت باشد، اما بازار خودرو ایران نشان داده که آنچه اهمیت بیشتری دارد، خدمات پس از فروش، تأمین قطعات و پشتیبانی واقعی است؛ نه صرفاً کشور سازنده.