زمان اولین واکنش سپاه به آغاز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه

سخنگوی سپاه پاسداران با بیان اینکه دو روز قبل از آغاز جنگ ۱۲ روزه فرماندهان اطلاعاتی به برآورد جنگ تا حداکثر ۴۸ ساعت آینده می‌رسند، تصریح کرد: وقتی ساعت ۳ تا ۳ و ۳۰ دقیقه بامداد فرماندهان ایران هدف قرار گرفتند، ساعت ۴ بامداد پهپاد‌های ما شلیک شدند، اما برای طرح‌ریزی کامل‌تر عملیات موشکی ما با یک فاصله عمل کردیم.

به گزارش تابناک، سردار علی‌محمد نائینی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با بیان اینکه در دفاع مقدس هشت‌ساله و جنگ اخیر فرض دشمنان، ایران ضعیف بود، اظهار کرد: در هردو جنگ دشمن به‌دنبال براندازی و تجزیه بود و در هردو جنگ نیز ایران تنها در مقابل کل جبهه استکبار قرار داشت. رژیم صهیونیستی هم در جنگ اخیر به نیابت از ناتو و سنتکام به میدان آمده بود.

وی با اشاره به تغییرات دکترین دفاعی ایران در فاصله دو جنگ، افزود: اگر آن جنگ هشت‌ساله و تجربه جبهه مقاومت نبود ما قدرت دفاعی لازم در این جنگ را نداشتیم. توانایی‌هایی که در ابتدای جنگ ۱۲ روزه داشتیم که حاصل تلاش‌های این ۳۶ سال است اگر در شهریور ۵۹ وجود داشت یا جنگ رخ نمی‌داد یا هشت سال طول نمی‌کشید یا به جنگ‌ شهری، جنگ نفت‌کش‌ها و جنگ شیمیایی گسترش نمی‌یافت.

نائینی ادامه داد: در طول تمام جنگ هشت‌ساله ۸۸ موشک شلیک شده که نزدیک به سالی ۱۰ موشک است اما الان قدرت موشکی اول منطقه هستیم. ما در جنگ هشت‌ساله به‌صورت کامل غافلگیر شدیم و آرایش ما هم نظامی نبود اما همان جنگ باعث شد فهم درستی از تهدیدات پیدا کنیم.

آمادگی نیروهای مسلح با تدبیر رهبری انقلاب دائما کنترل می‌شود

سخنگوی سپاه تاکید کرد: جنگ هشت‌ساله یک تهدید منطقه‌ای بود اما بعد از جنگ تهدید ما تغییر کرد و فرامنطقه‌ای شد و براساسش قدرت‌سازی و ساختارسازی کردیم و آمادگی نیروهای مسلح با تدبیر رهبری انقلاب دائما کنترل می‌شود.

در جنگ ۱۲ روزه در سطح راهبردی غافلگیری وجود نداشت

وی با بیان اینکه ما در جنگ ۱۲ روزه در سطح راهبردی غافلگیری وجود نداشت، یادآور شد: بعد از ترور شهید هنیه تا ۲۳ خرداد که جنگ آغاز شد، حداقل سه نوبت آرایش کامل نظامی داریم. از بهمن سال گذشته قرارگاه خاتم‌الانبیا کاملاً جنگ را مسلم می‌داند و از همان زمان ما مجموعه رزمایش‌های اقتدار را انجام دادیم.

دو روز قبل از آغاز جنگ، فرماندهان اطلاعاتی به برآورد وقوع جنگ رسیدند

نائینی ادامه داد: دو روز قبل از ۲۳ خرداد که آغاز جنگ بود، فرماندهان اطلاعاتی کاملا به برآورد وقوع جنگ می‌رسند و حداکثر برآورد آنان تا یکی دو روز آینده بود. یکی دو روز قبل از شروع جنگ سردار سلامی که روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه برای کنترل آمادگی نیروی دریایی سپاه به بندرعباس سفر می‌کرد، با صراحت اعلام کرد که آمادگی‌ها را براساس قطعی‌بودن جنگ بررسی می‌کنند.

اگر غافلگیر شده بودیم فرماندهان در قرارگاه و محل کار شهید نمی‌شدند

سخنگوی سپاه تصریح کرد: شهید سلامی آغاز جنگ را قطعی می‌دانست و تاکید داشت فاصله وعده صادق ۲ تا آن روز به دلیل فنی، تکنیکی و تاکتیکی و طراحی عملیات به افزایش حداقل ۴۰ درصدی توانایی‌های ما در حوزه موشکی رسیده است. ما اگر غافلگیر شده بودیم فرماندهان در قرارگاه و محل کار شهید نمی‌شدند.

نقش همه فرماندهانی که در منزل شهید شدند مربوط به قبل از جنگ است

وی با بیان اینکه فرماندهانی که در منزل شهید شدند کسانی بودند که طرح‌های عملیاتی را بررسی و آمادگی‌ها را کنترل، تهدیدات را برآورد و طرح‌های مقابله را تصویب می‌کردند، اظهار کرد: نقش همه آنان مربوط به قبل از جنگ است و آنان وظیفه‌ای که برعهده داشتند دقیقاً انجام دادند. آمادگی که وجود داشت تا پس از هدف‌گرفتن فرماندهان اصلی و سیستم کنترل و فرماندهی وارد جنگ شویم به دلیل همین آمادگی بود.

در شیوه دقیق دشمن و جزئیاتش اشراف اطلاعاتی کامل نداشتیم

نائینی گفت: ما به‌طور طبیعی ضعف‌هایی در این جنگ پرشدت ترکیبی داشتیم و در جنگ‌های نوین غافلگیری در سطح تاکتیکی اجتناب‌ناپذیر است. در سطح راهبردی که حساسیت و هوشیاری نسبت به اصل جنگ است ما کاملاً هوشیار بودیم. اما در شیوه دقیق دشمن و جزئیاتش اشراف اطلاعاتی کامل نداشتیم.

اولین واکنش ما به جنگ ساعت ۴ صبح بود

سخنگوی سپاه تاکید کرد: وقتی ساعت ۳ تا ۳ و ۳۰ دقیقه بامداد فرماندهان ما هدف قرار گرفتند، ساعت ۴ بامداد پهپادهای ما شلیک شدند. اولین واکنش ما به جنگ ساعت ۴ صبح بود اما برای طرح‌ریزی کامل‌تر عملیات موشکی ما با یک فاصله عمل کردیم.