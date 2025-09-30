پیام دبیرکل حزب الله لبنان به آیت الله سیستانی

به گزارش تابناک به نقل از المنار، شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله لبنان در پیامی درگذشت همسر آیت‌الله سیستانی مرجعیت عالیقدر دینی را تسلیت گفت.

نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان در پیام تسلیتی به آیت الله سیستانی، مرجعیت عالی‌قدر شیعیان عراق اعلام کرد: درگذشت بانویی فاضله و والامقام، صبیه علم و عالمان، از نسلی پاک و با فضیلت را به شما تسلیت عرض می‌کنم.

شیخ نعیم قاسم خاطرنشان کرد: او همراه شما در راهتان بود که سرشار از فداکاری و بخشش برای برافراشتن پرچم اسلام بوده است در کنار شما در مسیر جهادتان ایستاد که در آن به دستاوردهای بزرگی در احیای مکتب اجدادتان دست یافتید. او همراه و پشتیبانی نیکو و مادری نمونه در تربیت فرزندانی عالم و ارجمند بود.

در ادامه این پیام آمده است: خداوند به شما تسلی و صبر دهد و او را با اجدادش، حضرت محمد و خاندان پاک و مطهرش، که درود خدا بر همه آنها باد، محشور گرداند. از خداوند متعال مسألت داریم که شما را حفظ کند و بر عمر پربرکت شما بیفزاید.