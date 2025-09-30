تأثیر قطع اینترنت افغانستان بر بازار دلار فردوسی

به گزارش ایسنا، گزارش میدانی از میدان فردوسی تهران و بازار آزاد ارز در روز سهشنبه ۸ مهر ماه حکایت از آرامشی کمسابقه دارد؛ بهطوریکه نهتنها اثری از نوسانات هیجانی در بازار نبود، بلکه خریدار و فروشنده چندانی نیز در صحنه حضور نداشتند.
در واقع، بهجز معدود افرادی که تنها قیمت میپرسیدند و از خرید منصرف میشدند، تقریباً هیچکس برای فروش ارز وارد میدان نمیشد. حوالی ظهر امروز قیمت دلار تفاوتی با روز گذشته نداشت و واسطهها آن را در بازه ۱۱۲ تا ۱۱۳ هزار تومان عرضه میکردند؛ در مقابل، خریداران حاضر بودند با نرخ ۱۱۰ تا ۱۱۱ هزار تومان اقدام کنند.
با این حال، رکود بازار به حدی بود که برخی از واسطهها حاضر شدند برای جذب فروشنده، نرخ خرید خود را تا ۱۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان نیز افزایش دهند.
بازار ارز امروز (سهشنبه) در آرامشی کمسابقه قرار داشت؛ این در حالی بود که انتظار میرفت با توجه به قطع کامل اینترنت افغانستان به دستور طالبان در عصر روز گذشته و توقف کانالهای تلگرامی قیمتدهی هرات، معاملات ارز در ایران با التهاب همراه شود.
بهگفته کارشناسان، بازار هرات نقشی کلیدی در جهتدهی به نرخ ارز ایران دارد؛ چرا که این بازار معمولاً پیشتر از سایر نقاط، سیگنالهای خبری را دریافت میکند. تجربه نیز نشان داده است که ریزش قیمتها در هرات به افت نرخ ارز در ایران میانجامد و در مقابل، افزایش قیمتها در آنجا به رشد بهای دلار در کشور دامن میزند.
بر همین اساس، فعالان بازار انتظار داشتند امروز در غیاب سیگنالهای هرات، معاملات ارز در تهران سردرگم و فاقد شفافیت باشد؛ اما بررسیهای میدانی نشان داد که بازار بدون نوسان جدی پیش رفت و آرامش خود را حفظ کرد.
واسطههای ارزی معتقدند اگر هم تأثیری از رویداد روز گذشته در نرخ دلار دیده شد، نهایتاً در حد نوسانی حدود ۵۰۰ هزار تومان بوده است؛ رقمی که چندان قابل توجه ارزیابی نمیشود.