به گزارش تابناک، در راستای ساماندهی و قانونمندسازی فعالیتهای پهپادی، سامانه ثبت مالکیت و دریافت پلاک پهپادهای غیرنظامی فعال شد. از این پس، کلیه دارندگان پهپادهای کشاورزی، تصویربرداری، نقشهبرداری و سایر کاربردهای غیرنظامی موظفند نسبت به ثبت و دریافت پلاک از طریق پایگاه اینترنتی https://uas.caa.ir/ اقدام کنند.
گروه وسایل پرنده فوقسبک سازمان هواپیمایی کشوری نیز در راستای وظایف ذاتی خود و بهمنظور ایجاد ثبات، مدیریت و بهکارگیری ایمن این وسایل پرنده، اقدام به فعالسازی این سامانه کرده است.
بر اساس ضوابط ابلاغشده، فعالیت هرگونه پهپاد غیرنظامی فاقد پلاک، غیرقانونی محسوب شده و با محدودیتها و تبعات قانونی همراه خواهد بود.
همچنین متقاضیان فعالیت در این حوزه میتوانند با مراجعه به شیوهنامه ۹۰۶۰ از شرایط و الزامات مربوطه آگاهی یابند.
هموطنان گرامی در صورت هرگونه سؤال یا پیگیری میتوانند با شماره ۹ - ۶۶۰۷۸۷۰۰-۰۲۱ تماس حاصل کنند.