پرواز پهپاد‌های غیرنظامی ممنوع شد

سامانه ثبت و پلاک‌گذاری پهپاد‌های غیرنظامی به‌طور رسمی آغاز به‌کار کرد و از امروز پرواز هرگونه پهپاد غیرنظامی بدون پلاک غیرقانونی است.
پرواز پهپاد‌های غیرنظامی ممنوع شد

به گزارش تابناک، در راستای ساماندهی و قانونمندسازی فعالیت‌های پهپادی، سامانه ثبت مالکیت و دریافت پلاک پهپاد‌های غیرنظامی فعال شد. از این پس، کلیه دارندگان پهپاد‌های کشاورزی، تصویربرداری، نقشه‌برداری و سایر کاربرد‌های غیرنظامی موظفند نسبت به ثبت و دریافت پلاک از طریق پایگاه اینترنتی https://uas.caa.ir/ اقدام کنند.

گروه وسایل پرنده فوق‌سبک سازمان هواپیمایی کشوری نیز در راستای وظایف ذاتی خود و به‌منظور ایجاد ثبات، مدیریت و به‌کارگیری ایمن این وسایل پرنده، اقدام به فعال‌سازی این سامانه کرده است.

بر اساس ضوابط ابلاغ‌شده، فعالیت هرگونه پهپاد غیرنظامی فاقد پلاک، غیرقانونی محسوب شده و با محدودیت‌ها و تبعات قانونی همراه خواهد بود.

همچنین متقاضیان فعالیت در این حوزه می‌توانند با مراجعه به شیوه‌نامه ۹۰۶۰ از شرایط و الزامات مربوطه آگاهی یابند.

هموطنان گرامی در صورت هرگونه سؤال یا پیگیری می‌توانند با شماره ۹ - ۶۶۰۷۸۷۰۰-۰۲۱ تماس حاصل کنند.

پهپاد پهپادهای غیرنظامی ثبت سامانه مجوز پلاک پرواز پهپادها خبر فوری
