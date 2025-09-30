مرگ مشکوک سفیر آفریقای جنوبی در پاریس

به گزارش تابناک، روزنامه «پاریزین» در خبری اعلام کرد جسد «نکوسیناتی امانوئل متتوا» ۵۸ ساله که روز دوشنبه مفقود گزارش شده بود، بیرون هتل «هایت» در پاریس پیدا شد.

هرچند گمان می‌رود این دیپلمات از طبقه ۲۲ به پایین پریده باشد اما تحقیقات رسمی در این زمینه آغاز شده است.

تا بدین لحظه سفارت آفریقای جنوبی در پاریس بیانیه‌ای در خصوص این حادثه صادر نکرده است.

دادستانی پاریس اعلام کرد همسر مثتوا پس از دریافت پیامی نگران‌کننده در شامگاه دوشنبه، مفقود شدن وی را گزارش کرده بود. پلیس با احتمال خودکشی، جستجوهایی را در جنگل‌های غرب پاریس آغاز کرده بود.

مثتوا که در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ به عنوان سفیر آفریقای جنوبی در فرانسه منصوب شد، پیش‌تر نماینده دائم این کشور در یونسکو بود و سابقه‌ای طولانی در عرصه سیاست داشت.

هنوز هیچ خبر رسمی درباره علت به پایین پرتاب شدن سفیر آفریقای جنوبی از طبقه ۲۲ این هتل اعلام نشده است.