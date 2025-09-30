به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور ایالات متحده، در سخنرانی خود در نشستی کم‌سابقه با حضور صدها نفر از ژنرال‌ها و دریاسالاران ارشد ارتش آمریکا در پایگاه تفنگداران دریایی کوانتیکو در ایالت ویرجینیا، اظهاراتی جنجالی مطرح کرد. طبق دستور پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده، حضور تمامی فرماندهان دارای مسئولیت عملیاتی در این نشست الزامی بود و برخی از فرماندهان از نقاط مختلف جهان با پروازهای فوری خود را به این نشست رساندند.

ترامپ در این سخنرانی اظهار داشت که اگر جنبش مقاومت فلسطین (حماس) طرح پیشنهادی او برای پایان جنگ غزه را نپذیرد، با شرایط دشواری مواجه خواهد شد. او گفت: «حماس باید این طرح را بپذیرد وگرنه اوضاع برایشان بسیار سخت خواهد شد. همین است که هست.»

وی سپس به طرح پیشنهادی خود برای پایان جنگ غزه اشاره کرد و با ادعای اینکه «خاورمیانه در ۳۰۰۰ سال گذشته رنگ صلح ندیده است»، افزود: «من هفت جنگ را پایان دادم. شاید دیروز بزرگ‌ترین آن‌ها را هم حل کرده باشم، هرچند ماجرای هند و پاکستان هم بسیار بزرگ بود.»

پیش از سخنرانی ترامپ، پیت هگست نیز در این مراسم سخنرانی کرده و اظهارات تندی علیه تصمیمات نظامی دولت‌های پیشین مطرح کرده بود.

ترامپ خطاب به فرماندهان حاضر در نشست گفت: «اگر از سخنان من خوشتان نمی‌آید، می‌توانید سالن را ترک کنید، اما در این صورت درجه و آینده‌تان به خطر خواهد افتاد.»

ارتش آمریکا را بازسازی کردم

وی با اشاره به دوره اول ریاست‌جمهوری خود اظهار داشت: «من در دوره اول، ارتش کشورمان را بازسازی کردم تا آن را به قوی‌ترین ارتش جهان تبدیل کنم و اکنون بیش از هر زمان دیگری بر این هدف متمرکز هستم.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین اعلام کرد: «من نام خلیج مکزیک را که ما را از مکزیک جدا می‌کند، به خلیج آمریکا تغییر خواهم داد، زیرا این نام واقعی آن است. بیشتر خط ساحلی این خلیج در اختیار ماست، پس چرا باید نامش خلیج مکزیک باشد؟ گوگل مپ نیز نام خلیج مکزیک را به خلیج آمریکا تغییر داد؛ این یک تغییر تاریخی است.»

ترامپ درباره توان نظامی آمریکا گفت: «ما توان هسته‌ای خود را ارتقا خواهیم داد و امیدواریم هرگز مجبور به استفاده از آن نشویم. اخیراً در معرض تهدید کوچکی از سوی روسیه قرار گرفتیم، بنابراین یک زیردریایی هسته‌ای، که کشنده‌ترین سلاح ممکن است، اعزام کردیم. من سلاح‌های هسته‌ای خود را بازسازی کرده‌ام و آن‌ها را ارتقا خواهیم داد، اما امیدوارم هرگز نیازی به استفاده از آن‌ها نداشته باشیم. این زیردریایی کاملاً غیرقابل شناسایی است و هیچ‌کس نمی‌تواند آن را ردیابی کند.»

وی افزود: «ما در زمینه زیردریایی‌ها ۲۵ سال از روسیه و چین جلو هستیم. روسیه در رتبه دوم و چین در رتبه سوم قرار دارد، اما آن‌ها در حال نزدیک شدن هستند و در پنج سال آینده ممکن است با ما برابر شوند. با این حال، ما در همه زمینه‌های نظامی پیشتاز خواهیم ماند. زیردریایی‌های ما کاملاً غیرقابل شناسایی هستند و در کمین‌اند، اما امیدوارم نیازی به استفاده از آن‌ها نداشته باشیم.»

ترامپ همچنین ادعا کرد: «ما در زمینه سلاح‌های فضایی از روسیه و چین عقب بودیم، اما اکنون بیش از ۱۸۰ درصد از آن‌ها جلوتر هستیم.»

وی با اشاره به اظهارات دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه، گفت: «من یک یا دو زیردریایی هسته‌ای را، فقط برای احتیاط، به سواحل روسیه نزدیک‌تر کرده‌ام. نمی‌توانیم اجازه دهیم کلمه «هسته‌ای» مدام تکرار شود. من آن را کلمه ممنوعه می‌نامم.»

هشت جنگ را در هشت ماه پایان دادم

رئیس‌جمهور آمریکا افزود: «ما ارتش خود را تقویت خواهیم کرد تا قوی‌تر و سرسخت‌تر از گذشته باشد. شاید لازم باشد به فکر ساخت ناوهای جنگی باشیم. هزینه این کار از محل تعرفه‌ها تأمین خواهد شد؛ ۳۱ میلیارد دلار برای خرید تعداد زیادی ناو جنگی کافی است. دولت به طور جدی در حال بررسی این موضوع است.»

ترامپ بار دیگر مدعی شد: «من شایسته جایزه صلح نوبل هستم، زیرا هشت جنگ را در هشت ماه پایان دادم. این دستاورد بزرگی است. من در حل‌وفصل چندین جنگ، به‌ویژه جنگ بین هند و پاکستان، موفق بوده‌ام. به آن‌ها گفتم اگر جنگ را ادامه دهند، هیچ تجارت مشترکی نخواهیم داشت. آن‌ها گفتند: «نه، شما نمی‌توانید این کار را بکنید»، اما من گفتم: «بله، می‌توانم.»

وی بدون نام بردن از نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، ادعا کرد: «من به جنگ ۳۶ ساله بین ارمنستان و آذربایجان پایان دادم. همه می‌گفتند این بحران حل‌نشدنی است، اما من آن را حل کردم.»

ترامپ درباره جنگ غزه گفت: «اگر طرح من برای پایان جنگ در غزه موفق شود، بار دیگر به یک جنگ پایان داده‌ام و ثبات به خاورمیانه خواهد آمد. ما یک شورای صلح برای نوار غزه تشکیل خواهیم داد و بخش بی‌ثبات خاورمیانه را زیر نظر خواهیم داشت تا ارتش آمریکا مجبور به مداخله نشود. ما می‌خواهیم ارتش خود را برای اهدافی غیر از مداخله در خاورمیانه حفظ کنیم.»

وی تأکید کرد: «ما نمی‌خواهیم ارتش آمریکا در جنگ‌ها بجنگد، اما اگر مجبور شویم، به مرگبارترین نیروی جنگی جهان تبدیل خواهد شد.»

باید پوتین و زلنسکی را دور هم جمع کنیم

ترامپ درباره جنگ اوکراین اظهار داشت: «ما فقط یک منازعه داریم که باید حل شود. باید پوتین و زلنسکی را دور هم جمع کنیم و این کار را انجام دهیم. من از پوتین بسیار ناامیدم. فکر می‌کردم او این جنگ را تمام می‌کند. به او گفتم: «تو چهار سال است که در جنگی هستی که باید یک هفته طول می‌کشید. تو یک ببر کاغذی هستی؟» ما در آلاسکا با پوتین ملاقات کردیم و جلسه خوبی داشتیم، اما او سپس پهپادهایی به کی‌یف فرستاد.»

وی افزود: «ما دیگر برای جنگ اوکراین پول خرج نمی‌کنیم. در عوض، تجهیزات نظامی خود را به ناتو می‌فروشیم که آن‌ها را به اوکراین تحویل می‌دهد. یک سال پیش، ما هیچ سلاحی نداشتیم، چون همه چیز را به اوکراین داده بودیم. اکنون سخت تلاش می‌کنیم تا این جنگ وحشتناک را پایان دهیم.»

ترامپ درباره ارتش و نیروهای امنیتی گفت: «در گذشته از کمبود نیرو در ارتش و پلیس رنج می‌بردیم، اما اکنون نرخ استخدام بیش از ۹۵ درصد است.»

وی ادعا کرد: «ما سال‌ها مورد استثمار تجاری قرار گرفته بودیم، اما من تریلیون‌ها دلار برای کشورمان به ارمغان آوردم و ما دوباره به یک ملت ثروتمند تبدیل شدیم. متعهد شده‌ام در سال ۲۰۲۶ بیش از یک تریلیون دلار برای ارتش هزینه کنم، که بیشترین هزینه در تاریخ کشورمان خواهد بود. ما در حال آماده‌سازی یک جت جنگنده نسل ششم جدید، بزرگ‌ترین جت جنگنده تاریخ، هستیم و ناوگان دریایی خود را با ۱۹ کشتی جدید تقویت خواهیم کرد.»

من رئیس‌جمهور می‌شدم، جنگ اوکراین آغاز نمی‌شد

ترامپ درباره جت جنگنده نسل ششم، اف-۴۷ بوئینگ، گفت: «ما به سرعت در حال پیشرفت با اولین جت جنگنده نسل ششم هستیم. این جت به شدت آزمایش شده است.»

وی افزود: «ما باید آن‌قدر قوی باشیم که هیچ کشوری جرات به چالش کشیدن ما را نداشته باشد. گاهی اوقات با کمبود مهمات دفاعی مواجه هستیم و برای رفع این مشکل تلاش خواهیم کرد.»

ترامپ بار دیگر مدعی شد: «اگر در انتخابات ۲۰۲۰ تقلب نمی‌شد، من رئیس‌جمهور می‌شدم و جنگ اوکراین آغاز نمی‌شد.»

وی در ادامه ادعا کرد: «بمب‌افکن‌های B-۲ تمام اهداف خود را در ایران هدف قرار دادند و نتیجه آن نابودی کامل بود.»

ترامپ به کارتل‌های مواد مخدر هشدار داد: «اگر سعی کنید مردم ما را مسموم کنید، شما را از هستی ساقط خواهیم کرد. این تنها زبانی است که آن‌ها می‌فهمند.»

وی خطاب به ژنرال‌های ارشد گفت: «تاریخ ما پر از قهرمانان نظامی است که با دشمنان خارجی و داخلی مبارزه کرده‌اند. ما از درون مورد تهاجم قرار گرفته‌ایم و این دشمنان از بسیاری جهات خطرناک‌تر هستند، زیرا یونیفرم نمی‌پوشند.»

ترامپ ادعا کرد: «هر قایق مواد مخدر از ونزوئلا حدود ۲۵ هزار نفر را می‌کشد. ونزوئلا جمعیت زندانیان خود را در کشور ما تخلیه کرده است.»

شهرهای آمریکا بسیار ناامن هستند

وی از شهرهای تحت رهبری دموکرات‌ها مانند سان‌فرانسیسکو، شیکاگو، نیویورک و لس‌آنجلس انتقاد کرد و گفت: «این شهرها بسیار ناامن هستند و ما آن‌ها را یکی‌یکی اصلاح خواهیم کرد. کنترل مرزهایمان برای امنیت ملی ضروری است.»

ترامپ اعلام کرد که گارد ملی و ارتش ایالات متحده «به‌زودی» به شیکاگو اعزام خواهند شد و جی‌بی پریتزکر، فرماندار ایلینوی، را «بی‌کفایت و احمق» خواند. وی افزود: «به پیت هگست گفتم که باید از برخی شهرهای خطرناک به‌عنوان میدان تمرین برای ارتش و گارد ملی استفاده کنیم. شیکاگو شهری بزرگ با یک فرماندار بی‌کفایت است.»

ترامپ همچنین از «چپ‌های رادیکال» انتقاد کرد و گفت: «آن‌ها افراد باهوشی هستند، اما در مقایسه با عقل سلیم، بسیار احمق‌اند.»

به کاندایی‌ها گفتم چرا به کشور ما ملحق نمی‌شوید؟

وی ادعا کرد: «کانادا اخیراً با من تماس گرفت تا ابراز علاقه کند که بخشی از سیستم دفاع موشکی گنبد طلایی ما باشد. من به آن‌ها گفتم چرا به کشور ما ملحق نمی‌شوید؟ می‌توانید ایالت پنجاه‌ویکم شوید و این سیستم را رایگان دریافت کنید.»

ترامپ در پایان گفت: «به دلیل ملاحظات سیاسی، افرادی داشتیم که برای انجام وظایف شما کاملاً نامناسب بودند. حالا همه چیز بر اساس شایستگی است.»

وی همچنین از «کاغذ زیبا» برای امضای اسناد مربوط به ژنرال‌ها صحبت کرد و از استفاده جو بایدن از دستگاه امضای خودکار انتقاد کرد: «وقتی برای یک ژنرال امضا می‌کنم، کاغذهای فوق‌العاده‌ای داریم. استفاده از خودکار برای امضا کردن این کاغذها برای من بی‌احترامی است.»

ترامپ در ادامه اظهارات خود تأکید کرد که «صلح از راه قدرت» بازگشته و ایالات متحده بار دیگر در جهان مورد احترام قرار گرفته است. او مدعی شد که در دوره بایدن آمریکا احترام خود را از دست داده بود و بایدن «هر روز از پله‌ها سقوط می‌کرد»، در حالی که او هنگام پایین آمدن از پله‌ها همیشه دقت می‌کند!

رئیس‌جمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنرانی خود خطاب به نیروهای پلیس و ارتش گفت اگر خودروهای آنان با آجر یا اجسام دیگر مورد حمله قرار گرفت، افسران باید بتوانند «هر کاری که لازم است» انجام دهند، زیرا چنین حملاتی می‌تواند تهدیدی مرگبار باشد.

وی همچنین خبر داد که وزیر جنگ به‌زودی اصلاحات عمده‌ای برای تسهیل روند خریدهای نظامی و سرعت‌بخشیدن به فروش خارجی تسلیحات اعلام خواهد کرد. ترامپ افزود کشورهای بسیاری مایل به خرید تجهیزات آمریکایی هستند، اما این روند به دلیل تأخیرهای طولانی متوقف شده است. او خطاب به شرکت‌های تسلیحاتی گفت باید سریع‌تر تولید کنند و هشدار داد: «بهتر است کارتان را تندتر پیش ببرید، چون کشورها منتظر تجهیزات شما هستند.»

وزارت جنگ قرار است جنگ‌ها را متوقف کند

ترامپ در ادامه افزود که در حال بررسی گسترش ارتش است، زیرا افراد زیادی خواستار خدمت هستند و این امکان وجود دارد تا افراد ناکارآمد به دلایل جسمی یا روحی کنار گذاشته شوند و افراد شایسته‌تر جایگزین آنان گردند.

ترامپ، آمریکا را «نیرویی متوقف‌نشدنی در تاریخ بشریت» توصیف کرد و گفت که دولتش در ماه‌های آینده «اعلامیه‌های تاریخی بیشتری» خواهد داشت تا به‌طور کامل از وزارت دفاع به وزارت جنگ تبدیل شده و این هویت جدید را بپذیرد.

او درباره تغییر نام وزارت دفاع گفت: «من این نام را دوست دارم. فکر می‌کنم فوق‌العاده است. فکر می‌کنم جنگ‌ها را متوقف می‌کند. وزارت جنگ قرار است جنگ‌ها را متوقف کند!»