ورود ۸۵ نوع مخدر جدید طی ۵ ماه به چرخه اعتیاد

مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به ورود ۸۵ نوع مخدر جدید به چرخه اعتیاد جهان طی پنج ماه گذشته گفت: ضرورت اصلاح و به‌روزرسانی قوانین بیش از پیش احساس می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، محمد ترحمی، مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: هر قانون خوبی با گذشت زمان نیاز به اصلاح و به‌روزرسانی دارد؛ زیرا مقتضیات جامعه در حال دگرگونی است. متأسفانه در قاچاق مواد مخدر نیز با پویایی بازار و تنوع مواد مخدر، هم از لحاظ نام‌گذاری و هم از نظر انواع موادی که عرضه می‌شوند، مواجه هستیم.

وی افزود: همچنین این تغییر نگرش باید منجر به کاهش آسیب و برخورد بهتر و مؤثرتر با جرایم مرتبط با مواد مخدر شود. این موارد باعث می‌شود اصلاح قانون مواد مخدر حساسیت ویژه‌ای داشته باشد. یکی از مشکلات همیشگی ما، به‌روز شدن فهرست مواد مخدر است؛ یعنی مصادیقی که جدید به بازار می‌آیند و باید جرم‌انگاری شوند تا قانون بتواند برخورد لازم را با آنها داشته باشد. یا حتی برنامه‌ریزی شود که برای درمان مبتلایان به مواد جدید چه اقداماتی باید صورت گیرد.

مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: این پویایی بسیار سریع رشد می‌کند؛ در همین پنج ماه گذشته (از فروردین تا مرداد) برابر اعلام ODC (نهاد مبارزه با جرم مواد مخدر سازمان ملل متحد)، ۸۵ نوع ماده جدید وارد چرخه اعتیاد جهان شده‌اند. به این ترتیب، فهرست روان‌گردان‌هایی که به‌عنوان مواد مخدر جدید شناخته می‌شوند، به ۱۳۸۶ نوع افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: این وضعیت ایجاب می‌کند که ما هم در قانون این پویایی را لحاظ کنیم تا بتوانیم فهرست را به‌روز کنیم و با انواع جرائم و موادی که جدیداً وارد مصرف و بازار عرضه و تقاضای مواد مخدر می‌شوند، مقابله کنیم.